【2019回顧】情侶助無家可歸示威者搵工、住屋　冀年輕人三思而行

回顧2019年，《逃犯條例》修訂以及隨之而來的連串反修例事件，為香港帶來史無前例的衝擊，影響着每一名香港人。《香港01》於年終訪問不同人物，透過他們的故事，回顧過去一年的社會大事。 不少年輕人投身示威浪潮當中，亦有示威者因政見關係，與家人決裂、無家可歸，有熱心人士遂為他們尋找臨時住所、「搭路」搵工。阿香（化名）與阿榮（化名）這對情侶正是其中一人。他倆相戀十載，所歷風浪也遠不及這驚心動魄的大半年。兩人之間，多了一群互不相干的小伙子走進生命，交疊的平行線下，他們盼盡所能，幫助這群被政治風暴捲入的年輕人渡過難關。阿香期望送上溫暖，阿榮則冀提醒他們凡事三思而後行，也叮囑「後果自負」。 （2019年回顧人物訪問系列之八）

「不自由，毋寧死」，面對政治死局，年輕人以死相搏的心態，讓兩人宛然嘆息。（盧翊銘攝）

剛過去的聖誕夜，阿香生日前後的日子，最記掛的那位年輕人「出事」了。他沒再回覆信息，阿香盯着那最後上線時間，在生日火光閃爍前，流下兩行眼淚。今年的許願清單裡，阿香不再圍繞自己，她默念「五大訴求、缺一不可」的期許，也附註那位年輕人的名字，祝願「大步檻過」。

自掏腰包大半年 張羅臨時住屋

阿香說，慣了以「細路」稱呼他們。這群年輕人，有的是友人介紹、也有經Telegram相識。他們當中，不少與家人政見相左，無家可歸。這半年的社會環境，阿香決定做結網者，資助無家可歸的年輕人生活費、張羅臨時住屋，並為他們「搭路」搵工，一切開支都是阿香自掏腰包，轉眼大半年。

阿香喜歡小朋友，但考慮到本港時局，即使日後兩人結婚，「都唔會生兒育女喇，唔想佢哋受苦。」（盧翊銘攝）

沒人知道她幾乎奉獻一大半人工，男友阿榮除外。阿香是平凡打工仔，也有供樓壓力，今年趕在三十大關前，如願「上車」買樓。阿香坦言，幾個月間曾試過「撞板」受騙，但她說寧願交心相信，也不願「放棄」幫助任何一人。不怕淪為「提款機」？她則說，「細路」即使有困難，也甚少主動索錢，「次次都係我塞啲錢畀佢哋。」

阿香：佢哋好多時唔信社工

除了幫助這班她口中的「細路」，阿香亦如家長一樣，不時追問他們的去向，「Safe?（安全）」、「到家？」，匆匆傳達的三言兩語，隱含不安。但凡「細路」傳來訊息，阿香例必「秒回」，「試過有個問我，你唔駛返工㗎咩？」，她沒好氣笑了一笑，有口難言，這班「細路」或許不曉得，阿香早已當自己是他們「哎呀阿媽」。

短訊你來我往，逐漸由噓寒問暖，變成閒話家常，她說，對比物質援助，這班「細路」更需要心靈慰藉，「佢哋好多時唔信社工。」

反修例風波持續大半年，兩人生活亦有翻天覆地變化，阿香時刻將文宣便攜在身。（盧翊銘攝）

安排短暫住宿前 會見求助少年家長

阿香說，曾有少年與家人政見不合，她答應安排短暫住宿，唯一要求是與對方家長見面交代。兩位「母親」見面相視，對方帶着困惑，也問得直白，「點解我個仔會無端端識到你？」阿香交代來龍去脈，令兩母子反而拉近距離。也曾遇到有年輕人有自殺傾向，她安慰開解，最終打消對方尋死念頭。

她自言是個怯懦的人。打爛爸爸的平價墨硯，也會內疚瑟縮痛哭；與兒時摯友鬧翻，她輾轉反側，卻沒勇氣和好如初。但面對這樣的社會環境，阿香反而加入「助養」這淌渾水，「呢一代嘅小朋友被迫長大，唔想佢哋獨自感受傍惶孤單。」

生於斯、長於斯，她用自己方法守護香港，不願意移民。（盧翊銘攝）

男友：叮囑「細路」後果自負

阿香的男友阿榮是截然不同的「説教型」，他認為當頭棒喝，才能直中要害，他形容這是「震撼式」教育，每次遇到「細路」劈頭就問：「係咪清楚知道目的係咩先？」他要求他們凡事三思而後行，也叮囑後果自負，「唔該唔好喺未準備好嘅狀態下，走出嚟做『被捕師』。」

希望說教講道理 助年輕人走出困局

授人以魚不如授人以漁，阿榮說，年輕人轉數快，惟欠缺思維框架，也乏完整世界觀，希望透過分析時局，教會他們自我保護。這種方式單刀直入，非所有人受落，「未必所有人都肯聽道理，盡量救到幾多得幾多。」

阿榮不認為「助養」是變相鼓勵年輕人走上街頭。阿香則補充道，內心非沒有躊躇，「但都知道無論點都唔會勸阻到」，「就算我哋唔幫，都會有其他人，而且我哋只係盡最大所能，想畀最大保護。」

阿榮及阿香是朋友眼中的模範情侶，兩人於大學校園相識，阿香笑說對方當初氣勢迫人，但經過十年融化，已變得和顏悅色。（盧翊銘攝）

↓↓反修例風波持續逾半年↓↓

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這場政治風暴，考驗港人韌性，也在挑戰戀愛情商。阿榮及阿香同是「深黃」和理非，周末會參與遊行集會，拍拖遊玩仿彿已是久遠事；每天傾電話保持聯絡的習慣，十年如一，但也打破常態，各有各忙。上個月的周年紀念，也沒構想中的「轟轟烈烈」，他們當日在主題樂園約會，別人在狂歡，倆口子卻心神恍惚：「入到去兩個鐘，已經坐埋一邊，狂睇新聞同覆訊息。」

阿香今年過了一個難忘的聖誕生日夜，沒有預期的歡渡心情，卻多添一份驚魂未定，但她慶幸「細路」平安無事。（盧翊銘攝）

訪問尾聲，阿香的電話響起，她飛奔撲向手機，原來是她一直記掛失去聯絡的「細路」，終於傳來短訊報平安。一夜忐忑，忙着安撫對方家人，也整頓自己情緒，她幽幽地說，這年的生日過得甚是難忘：「原來真係會一晚長大。」