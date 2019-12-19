【綠置居2019】周五派表　12月27日接受申請　明年1月9日截止

新一期綠置居柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，合共提供3,696伙。房屋委員會今日（19日）表示，申請表將於明日起派發，申請者可於下周五（27日）至明年1月9日期間交表，申請人可選擇網上或以文本形式遞交申請。 房委會提醒，位於樂富的房委會客務中心的居屋銷售小組不會接受「綠置居」的申請表，改為位於觀塘的「綠置居」銷售小組辦事處。

青衣綠置居項目青富苑，售價最低只是82萬元。(資料圖片)

房委會指出，明年1月9日晚上7時將截止申請。除了接受文本形式遞交申請外，亦將繼續提供網上遞交申請服務，但任何人士只能名列一份申請表內，否則會被視作重複申請，有關申請將作廢，而已繳付的費用不會獲得退還。

若申請人以文本申請，屬房委會或房協轄下公屋住戶，申請表須交回所屬的屋邨辦事處 。其他合資格人士，可選擇郵寄或親身遞交申請至綠置居銷售小組辦事處。

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改為觀塘建生廣場收表

房委會提醒，位於樂富的房委會客務中心的居屋銷售小組不會接受「綠置居」的申請表，改為位於觀塘的「綠置居」銷售小組辦事處。

銷售小組辦事處位於九龍觀塘開源道33號建生廣場一樓，將於本月21日至明年1月9日期間，由每日上午8時至下午7時開放。辦事處會展示兩個項目的建築模型、展板及其他資料等，亦會向公眾提供申請表、申請須知。

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柴灣綠置居項目蝶翠苑，售價最平98萬元。(資料圖片)

「一表兩抽」毋須再交表

而在今年居屋申請中選擇「一表兩抽」的申請人，若未能成功購得居屋單位，其申請會獲保留至今期綠置居，有關申請者毋須重新遞交申請和繳付申請費。如申請者再次遞交申請，會被視作重複申請。

不過，若申請者的家庭組合有更改，便需先通知房委會。