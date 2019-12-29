【2019回顧】青協半年收700多宗修例求助　一成有高度情緒困擾

過去半年反修例示威中，不少年輕人均以不同方式參與表態。負責青協輔導熱線的媒體輔導中心單位主任范文星表示，反修例事件牽動年輕人情緒，每當警方大規模拘捕示威者、出現流血受傷事件等，求助電話便會增加，過去半年共接獲逾700宗相關求助，當中37.5%受中度情緒困擾，有抑鬱症徵狀；另有近一成屬高度情緒困擾，具自殺或自殘傾向。 范文星表示，反修例引起的衝突，令部份學生感悲傷、憤怒、無法專注學習，甚至失去學習動機。他建議家長應以子女情緒健康為先，學業為次要，給予時間與空間讓他們收拾心情，切忌不斷逼令他們溫習，「子女唔係好似機械人咁，撳個掣，就可以即刻轉換情緒。」

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香港青年協會的「關心一線」，由6月至11月，收到與反修例事件相關的求助個案有743宗，求助人有三成半是學生。（資料圖片）

四成求助者24歲或以下

香港青年協會的「關心一線」，由6月至11月收到743宗與反修例事件相關的求助。粗略統計，6歲至24歲佔43%，24歲以上佔約21%，其餘則未有分類。

按整體個案分析，9.2%個案高度情緒困擾，具自殺或自殘傾向個案；中度情緒困擾佔37.5%，個案有抑鬱症狀如失眠、食慾不振、退出社交社交互動等。一般情緒困擾佔最大多數，達53.3%，個案的負面情緒屬短暫性，毋須後續跟進。

負責熱線的媒體輔導中心單位主任范文星表示，這段期間接收的求助電話數字比平常日子較多，年輕人情緒健康令人值得關注。他表示，反修例事件直接或間接影響學生情緒，特別是每當有大批示威者或市民在衝突中被捕、受傷，求助電話即會急增。范指，學生會感到悲傷、憤怒、甚至產生罪疚感，以致令他們難以專注學習或失卻學習動機。

反修例運動牽動中學生情緒，有輔導熱線的社工指，每當有大規模示威者被捕等，會誘發學生負面情緒。（資料圖片）

朋友理大衝突被困 好友致電求助

范文星舉例，有應屆考生上月來電指，其朋友被圍困於理工大學，對方更向事主發短訊稱已寫遺書，令事主非常擔心，「考生坦言如果呢位朋友自殺死咗，佢都唔想繼續做人。」他續稱，該事主透露自己是前線示威者，在反修例事件中承受巨大壓力，失卻學習動機，即使收到學校通知因持續曠課有機會被勒令退學，他亦毫不在意，「佢覺得無動力去返學，因為就算返到學校，都唔會有心機去聽書。」

他指，大部份的熱線個案並非前線參與者，但亦會因為不斷關注事態發展，令他們難以集中溫習；每當見到一連串受傷或被捕事件，有部份人會產生罪疚感，「覺得自己對唔住佢哋（示威者）」。部份人更會對香港前境感得悲觀，情緒變得更加低落，認為毋須要考取好成績。

在現時的社會氣氛下，作為父母需要懂得如何與子女同行，而非只靠學校老師。圖為有教師上月入理大，勸走拒絕離開學生。（資料圖片）

家長應以子女情緒為先 勿逼令溫書追進度

文憑試開考日子逼近，家長或想子女盡快收拾心情溫習，范文星提醒，父母應在適當時機，才與子女討論學業進度，切勿措之過急，例如示威者大規模被捕，或容易令子女情緒低落，應避免催迫他們溫習。他續指，各人調節情緒的步伐不一，父母應以子女情緒健康為先，學業為次要，給予時間與空間讓他們慢慢恢復狀態，「夾硬逼都溫唔到書。子女唔係好似機械人咁，撳個掣，就可以即刻轉換情緒。」

他續稱，若家長想關心子女了解他們箇中感受，自己首先要保持冷靜，勿輕易因雙方政見、對示威手法的不同看法等，就輕易動怒指責。其次，父母應持開放態度，先聆聽子女的想法及感受，才分享自己的看法，甚至可藉提問引導他們思考。例如子女參與示威，應先着眼安全問題，討論不同的示威方式，需要承受什麼後果等，切忌強逼要求子女跟從自己建議，效果只會適得其反。

范又鼓勵父母可以主動與子女一同了解新聞，以行動表現願意共同面對問題，「唔好活係平行時空，家庭對話只係流於飲飲食食，令子女覺得被隔離。」