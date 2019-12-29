【2019回顧】文憑試生投身反修例半年：不想後悔　成績倒退成代價

回顧2019年，《逃犯條例》修訂以及隨之而來的連串反修例事件，為香港帶來史無前例的衝擊，影響着每一名香港人。《香港01》於年終訪問不同人物，透過他們的故事，回顧過去一年的社會大事。 反修例運動一直持續至今，當中不乏年輕人的身影，他們身穿校服在各區拉起人鏈、集會，以和平方式表達不滿。 應屆文憑試考生Zac，暑假理應備戰公開試，不過一場反修例風波，令他自5月起，放下書本執起大聲公和文宣，當上中學生組織的召集人，每日策劃及出席連場學生示威活動，「溫書變咗唔係一個priority。」 代價是曠課太多，無法取得中學畢業證書、校內模擬試成績大倒退未知能否升讀大學，以及被父母形容為「又唔讀書、又唔做嘢」，借社運逃避現實。 回望過去，Zac自言一直周旋在社會事件、組織社運、以至學業和家庭之間，至今感到身心俱疲，曾數度想抽身，但一種「責任感」令他難以放下，「如果因為我嘅自私，今日只係掛住讀書，未來我會後悔。」 （2019年回顧人物訪問系列之一）

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反修例風波持續六個多月，Zac坦言，當初積極參與學生示威活動，是憂慮修例令香港變質。（歐嘉樂攝）

首參與社運發聲 初衷：憂修例致港變質

「文憑試仲有年半開考，當時已經係作戰狀態，諗住chur爆佢，博入大學讀物理治療。」應屆文憑試考生Zac，年初的生活和許多文憑試生一樣，每日放學後補課或補習，追趕課程進度；假日在咖啡店或家裡瘋狂做歷屆試卷，迎戰明年3月底的考試。

為了考入大學，作為籃球健將的他，已減去一半訓練，但每周仍會有三至四晚練波，不時出戰學界比賽或友誼賽。他未有完全放低學校籃球隊、校外甲組球會成員的身份，「唔想停低，想保持個水準，入到大學籃球隊。」

Zac同時兼任香港學生罷課聯盟召集，8月下旬曾獨自開記者召待會，公布取消罷課集會。（資料圖片／羅君豪攝）

上半年是一個備戰文憑試的普通中五學生，下半年卻近乎成為「全職社運人」。Zac當上關注反修例的中學生組織召集人，後來更另組學生團體，現為香港學凝召集人。這半年間的轉變，他說從未想過。

《逃犯條例》修訂於4月立法會進行首讀，當時社會反對聲音漸增，一直關心時事的他，「有強烈感覺會令到香港變質。」修例的隱憂、對未來的不安，驅使他5月初上網報名參與中學生組織，首次走上街頭擺街站和派發文宣，「我要喚醒更多嘅人，做政治唔係同溫層，要去改變其他人立場。」

在整場反修例運動，一直有人推動勇武派跟和理非「拍住上」，創了這個新字。（資料圖片）

全身參與學生運動 成績大跌、頻曠課失畢業證書

這半年多的時間，不只他，許多中學生密切關注反修例事件。8月底，各校學生發起的反修例關注組織如雨後春筍般成立。開學後各區均有學生築起人鏈活動，學生手拖手表達不滿。另外又有「和你返學」、「和你lunch」等行動，希望政府能聆聽年輕人的想法，並引起社會廣泛關注。

Zac說，各式各樣的學生運動，他都有份參與、統籌及策劃，幾乎從不缺席。每日放學後，他均要與不同地區的學生代表、民間組織開會，討論行動當日的安排，又要設計、印刷文宣標語、撰寫會議紀錄等工作，每晚深夜才回家。試過有示威活動在清早舉行，他生怕自己倒頭大睡，每晚在床上眼光光，等待晨曦來臨後就出門去，「驚自己瞓着，有次試過三更半夜坐的士，去到學校門口瞓。」

學業與社運之間，他捨棄了學業。這半年間頻頻曠課，出席率不足四成，將不獲中學畢業證書。校內成績倒退，原本推算文憑試六科成績可考獲25分有望讀大學，但9月校內模擬試，他「空槍上陣」，六科僅獲17分，中文只有2級，未達入讀大學要求最低3級，可謂與大學止步，「都冇溫書，我接受囉……呢個係個人選擇，條路自己揀，乜乜唔好喊。」

唔夠膽話自己犧牲好多，真係唔夠膽，個個都係咁樣。 Zac

矛盾：抗爭者責任重 抽身會自責

無悔抉擇的代價，但走在這條路上，殊不輕易。擔當中學生組織召集人，Zac自覺要高度參與社運，才算是合格的抗爭者。 他緊貼社會狀況，眼見不少事實被歪曲，政府沒有認真處理一些警員違規濫用暴力問題，許多示威者流血被捕。凡此種種，他的情緒經常被牽動，在憤怒與悲傷中徘徊，渡過無數個失眠、落淚的晚上，「有時會收埋自己、抑鬱得好緊要。」

情緒起伏不定，他亦多次萌生「抽身」的念頭，但Zac依然掏盡時間與心力，全因一股「責任感」叫他放不下，教人身心俱疲。

「唔夠膽話自己犧牲好多，真係唔夠膽，個個都係咁樣。」語畢他顯得有點難為情，彷彿那股滿腔熱血，純粹得令人難以置信。「為香港、為香港人呢種精神、為未來……好似好官腔嘅嘢，但當你身同感受時，你就會真係講得出。」

半年間，他積極投入社運，坦言身心俱疲，但只有高度參與運動，才令他自覺是合格的抗爭者。（歐嘉樂攝）

被父母斥責「又唔讀書，又唔做嘢」

在責任感與情緒之間，Zac只能活在兩者矛盾之間。特別召集人的身份，令他扛起沉重責任，卻難以卸下，因為若未有與「手足」同行，他會深生「罪疚感」，「過唔到自己嗰關，如果呢一刻放低，會對唔住自己……唔想俾人覺得係政棍，只係識吹水。」

選擇這條路，Zac被迫放棄學業，成績自然一落千丈。他說，父母亦不滿意他放棄學業卻束手無策，曾以一句「又唔讀書，又唔做嘢」來形容他，覺得他是逃避文憑試。校長與老師都不時力勸他要溫書，「唔好執迷不悟。」他不同意全程投入社運是一種逃避，「我唔會逃避文憑試，因為始終都要考，亦覺得應該要讀大學，只不過係遲咗一年。我知道今年考，就唔一定會係自己最好嘅成績，所以都預retake（重考）。」

做區議員可以幫到公公婆婆，改善社區生活，都幾啱我呀！ Zac

這場運動令他改變未來志向，他有意從政，考慮當區議員，為社區耕耘。（歐嘉樂攝）

改變志向欲修讀政治 擬四年後參加區選

文憑試於3月底開考，聖誕假是應屆考生衝刺的時機。Zac說，即使學業進度大落後，仍然想爭取考入大學。隨着考試逐漸逼近，加上近月社會漸趨平靜、漫長的抗爭運動未見明確方向，他決定減少投放時間在社運，希望能收拾心情溫書，「我會係咁睇YouTube嘅教學片，同埋會瘋狂做pastpaper啦。」

走過2019年，他對未來人生規劃亦有所改變，大學聯招首志願為與政治相關，取代原先屬意的物理治療。他坦言，今屆區議會選舉泛民大獲全勝，多位年輕政治素人當選，擴闊他對從政的想像，不排除四年後參選做區議員，並已有泛民政黨私下邀請他參與地區工作，藉此探索未來志向。

「做一個勤力、盡責區議員，唔係蛇齋餅粽嗰啲，可以為香港做實事，例如幫到公公婆婆，改善社區生活，都幾啱我呀！」