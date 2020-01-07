消息指《都市日報》未支付11月員工薪金　或面臨停運

曾於港鐵站免費派發的《都市日報》，去年9月傳出財困消息，其後該公司稱獲日本買方收購，並向員工宣布轉型及裁減人手。惟最新員工消息指，《都市日報》仍拖欠現職員工薪金，今日（7日）未能按承諾向現職員工支付去年11月至少三分一薪金，引起「留守」員工不滿，公司或面臨停運。 《香港01》記者嘗試致電及WhatsApp聯絡社長李永康了解該公司最新情況，以及查詢拖欠外判公司帳項、員工薪金是否屬實，暫未獲回覆。

人事部及會計部員工自動遣散

有消息人士透露，《都市日報》管理層上月曾表示日本買方憂香港社會不穩，拒絕來港，致資金未到，望同事體諒。公司除了拖欠員工薪金，亦未繳付外判網絡供應商款項，影響報社互聯網及內聯網服務，連日來依賴員工透過USB手指傳遞資料及稿件，帶回家上載至公司網頁，才令《都市日報》網站能維持更新。

據知，現任《都市日報》社長李永康，上月中旬曾向員工透露公司會有轉型新計劃，但員工至今未得悉詳情；公司再在上月31日裁減部分後勤、銷售人員及都市日報編採部人員後，士氣再受打擊；加上有人事部及會計部員工透過《僱傭條例》10A條自動遣散，令出糧危機更受現職員工關心。今日公司未有交待原因，令不少「留守」員工心灰意冷，部分人擬集體向勞工署求助，以及停止無償工作，令《都市日報》有停運風險。