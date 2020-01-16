與母失散50載　53歲婦尋生母望同度新歲：人生可畫圓滿句號

新年將至，又是與家人團聚的節日，然而有人連家人身在何方亦不知道。今年54歲的廖秀文出生時，生母將她交托了現時養父母照顧，至二、三歲便沒有再出現。 由於年幼印象模糊，廖秀文至中學時期，才發現其生母原來另有其人，由於養父母已相繼離世，而自己年紀亦不輕，令她不禁反思：「世上仲有無自己嘅親人？好似得番自己一個人。」 廖秀文遂聯絡香港紅十字會尋人服務，希望尋找到估計約75歲的生母陳金團聚，冀「人生唔會有遺憾，畫上圓滿句號」；然而，若生母已離世，亦希望可找到生母的子女，「大家都係有血緣，起碼知道世界上有同自己血緣嘅人生活緊」。

廖秀文透過香港紅十字會尋人服務尋找生母。（黃金棋攝）

與養父母住新填地街及慈雲山 將生母稱作「姨姨」

廖秀文憶述養父廖彩及養母所言，二人初時到醫院探望朋友時，巧遇仍是初生嬰兒的她，更她一起玩耍；豈料，其生母見狀，就提出將仍是初生女嬰的她，送贈給其養父母。

據養母所說，最初兩年，廖秀文的生母仍有到養父母位於新填地街的住所探望她，當時其養父母着廖稱生母為「姨姨」。

然而到2至3歲時，因生母已另有家庭，便沒有再出現；而她與養父母於幼稚園前已搬到慈雲山居住。

以為於贊育醫院出生 原來生於廣東道

由於女嬰時期的記憶模糊，廖女士一直不知自己是領養，至中學時要補領身份證，才發現出世紙上母親一欄所寫的並非其養母姓名；而其養母一直指她於贊育醫院出生，惟出世紙顯示她於廣東道留產所出生。另外，出世紙上顯示廖女士的出生日期為1965年6月1日。然而為顧及養父母感受，她當年未有積極尋親。

廖秀文希望尋找約75歲的生母陳金團聚，令人生畫上圓滿句號。（黃金棋攝）

「每逢佳節倍思親」冀可團圓

至近年其養父母相繼離世，廖女士坦言「每逢佳節倍思親」，尤其大時大節特別感到孤單。雖養父母亦有領養弟弟，但因不熟識而「完全無家嘅感覺」。當她與朋友分享經歷時，朋友鼓勵她尋求紅十字會協助，解開心中遺憾。廖女士希望新年可與家人團圓，於2018年11月向紅十字會尋求協助。

若可找到生母，廖秀文希望可了解為何要將她轉贈之餘，亦冀可與生母「飲下茶、傾下計」。

她慨嘆知道的資料太少，她亦明白生母年事已高，尋親不易，但都盡力去尋找，「搵到梗係開心，但搵唔到都係了自己心結」。她坦言，若生母已離世，亦希望可找到生母的子女，「大家都係有血緣，起碼知道世界上有同自己血緣嘅人生活緊」。

紅十字會表示，雖個案不涉及戰亂或天災，但基於人道原因，顧念廖女士自小被迫與生母分離而接辦個案。呼籲市民若有相關資料，可致電2507 7135。