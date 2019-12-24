【尋劉紹佳】尋親心結繫三代　中年漢尋七旬大伯：冀一家人團聚

今日是（24日）平安夜，明日便是聖誕節，但佳節當前，卻不是所有家庭可以團圓過節。眼前的劉定涵40多歲，要尋的卻是素未謀面的大伯。尋人的心結一代傳一代，由爺爺劉鉅強傳到父親劉榮佳，再傳到了他。他表示，父親隨年歲增長，不時提起舊事，兒時失散的哥哥是其解不開的心結。自兩年前起，劉定涵循多種方法尋親，卻好比大海撈針，惟他未打算放棄：「血濃於水，希望可以一家人團聚，父親亦可以了結心願。」 劉定涵尋找的大伯名叫劉紹佳，6、7歲時與家人在亞皆老街走散，估算現時72至75歲。

劉定涵指，在50年代，大伯在深圳街和亞皆老街的交界走失。（黃詠榆攝）

爺爺北上佛山前 大伯街頭走失

四十年代，數以萬計的人因戰亂來港，在亂世中一旦走失便不復相見。劉定涵的爺爺外號「車衣強」，原是佛山人，1937年因戰亂來港，於政府從事文職工作，自此一家五口在亞皆老街生活，惟在1952年，一家突然被召回佛山，「離開前幾日大伯竟在街頭走失了，當時應該大約6、7歲，上一代嘅人紀律性好強，爺爺只可以跟住規矩走，留話畀街坊，希望將來可以收到口訊。」

為免父親遺憾 前年始循不同方法尋親

豈料一別便60多年，尋親念頭雖不時在腦海閃過，但因為生活逼人，天各一方，三代人始終沒有付諸實行。劉定涵指，眼見父親近年身體變差，加上患心臟病，「盡可能唔想令佢留有遺憾」，前年下定決心開始循不同方法尋親。他坦言，每當談及帶父親來港，除身體不便的原因外，父親亦明顯表現抗拒，「呢個係佢嘅傷心地，另一方面老人家以為仲係活喺寫信、聽收音機年代」，覺得機會渺茫。

然而，要在香港近750萬人口中尋一人，好比大海撈針。他表示，最初透過香港朋友打探，但一無所獲；資訊發達，亦曾嘗試到社交平台發帖，同樣是石沉大海。直至今年年中，輾轉間認識到尋人義工Sarah，開始由紅十字會尋人服務、翻查入境處出生證明等入手，惟時代久遠，口耳相傳得到的資料零碎，以致進度緩慢。

即使只尋到後人亦可「畫句號」

不經不覺尋人兩年，劉定涵坦言心情複雜，亦認為成功機會不大，「如果真係搵到，好希望同佢講返點解走失，唔係老竇唔要你，返到去（佛山）連食都冇得食、連搵你嘅路費都冇。」以當時年紀推算，大伯現時的年齡已70多歲，他坦言已有心理準備，打聽到的或是「壞消息」，明言：「就算過咗身、搵唔到，尋到後人都好，當畫個句號，起碼老竇都可放開。」

尋人義工Sarah（右）曾嘗試協助他，向入境處翻查其大伯、父親的出生證明，奈何空手而回。（黃詠榆攝）