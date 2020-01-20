【逃犯條例】無業漢破壞上水滙豐設施　滙豐允不追討20萬元賠償

一名男子於去年12月30日，破壞上水廣場地下滙豐銀行理財易中心多項設施，上周四（16日）被控一項刑事毀壞罪，他承認控罪，因染有毒癮而被判入戒毒所外，被告稱願就滙豐的損失賠償20萬元損失。 滙豐（20日）今日表示，基於被告不當行爲經已判罪，並顧及他的個人狀況，決定特別處理此個案，不會向對方追討賠償。

滙豐銀行被破壞。（資料圖片）

被告為34歲王繪豪，他被控於2019年12月30日，在上水龍琛路，上水廣場地下滙豐理財易中心，損壞兩個廣告燈箱、五塊強化玻璃、一部入票機、兩部存錢機、及4部櫃員機，原因是不滿滙豐早前凍結「星火同盟」銀行戶口。

辯方當日求情時指，王還押後期已深切反省，他因社會運動已失業半年，靠儲蓄為生，其母因此要申請綜援支持他的生活。辯方指其母年事已高，又患有高血壓，故被告不會再參與示威活動，並會找工作以便日後照顧母親，望法庭可採納戒毒所報告的建議，判被告入戒毒所。

控方當日修正維修費用實為若20萬元，辯方求情時透露，被告願意賠償滙豐20萬損失，當日亦有一個組織帶同全數現金到法庭代被告支付。不過裁判官蘇文隆稱因權限問題，無法頒下賠償令，着雙方用其他程序處理。

當日帶錢男子向記者表明不願透露組織名稱，而散庭後該男子亦有與案件主管商討賠償事宜。據了解，該組織會與滙豐私下接洽商討支付賠償金的方法，惟滙豐暫未決定要直接收取款項還是循民事途徑索償。

↓↓聖誕至元旦期間，滙豐總行及多間分行遭破壞的情況↓↓

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滙豐：要理性溝通、互諒互讓​

滙豐銀行發言人今日表示，對於法庭的決定，銀行表示尊重，並樂見案件得到公平審訊。「我們認爲要以理性溝通、互諒互讓和謀求和解的態度處理分歧。」發言人稱，基於有關人士不當的行爲經已判罪，並顧及他的個人狀況，決定就此個案特別處理，不會向對方追討賠償。

發言人強調，法治是香港的核心價值，以及一直賴以成功的要素。「希望各界以和平、具建設性的方式表達意見。」