【沙中線】委員會專家：加固恐損鋼筋　認為結構已經安全

港鐵沙中線紅磡站工程傳出連串醜聞,政府設獨立調查委員會徹查,聆訊今續由委會員委聘的獨立結構工程專家Don McQuillan作供。他認為東西走廊月台層板近接續牆施工縫的加固工程,會損害石屎內的鋼筋,認為現時結構已經足夠安全,毋須加固。 代表禮頓的資深大律師石永泰亦透露,去年8月曾向港鐵發信,表示加固工程是非必要(unecessary)。

McQuillan(左)表示,根據其經驗,鑽芯﹙coring﹚取出石屎的方法,較一般鑽孔﹙drilling﹚危險,除非香港有「魔術般的機械﹙magic machine﹚」,於鑽芯時可偵測到石屎內有鋼筋。(黃偉倫攝)

聆訊今日續由Don McQuillan作供,代表政府的大律師周偉倫關注東西走廊月台層板近接續牆施工縫加固工程。之前禮頓委聘的獨立結構工程專家Nick Southward認為,於施工縫鑽孔取芯,抽出混凝土,再加裝鋼筋,過程中可能會損害原有鋼筋,故不認同加固。

McQuillan表示,同意Southward的說法。他表示,根據其經驗,鑽芯﹙coring﹚取出石屎的方法,較一般鑽孔﹙drilling﹚危險,除非香港有「魔術般的機械﹙magic machine﹚」,於鑽芯時可偵測到石屎內有鋼筋。他表示,3名專家都認為施工縫堅固,已有足夠鋼筋,再加固亦只會增加非常細的強度,強調不用再加固。他又稱,如加固成功,之後毋須以目測監察車站作監管。

石永泰(右)透露,禮頓於2019年8月向港鐵發信指,東西走廊月台層板近接續牆位置加固工程。(鄭翠碧攝)

石永泰亦透露,禮頓於2019年8月向港鐵發信指,東西走廊月台層板近接續牆位置加固工程,於工程角度而言並非必需(unecessary)。信中提到,加固方式涉嚴重破壞(significant destruction)現有結構的石屎,可能長遠不利結構。

周偉倫表示,最近於26個位置採取加固工程時,鑽石取芯機確有一次接觸到鋼筋,然後就未有再鑽進該位置。他表示,此事例符合政府專家證人劉志宏供詞指,加固方式不會破題鋼筋。

所有證人完成作供,委員會將於本月22日開始結陳詞。相為委員會主席夏正民。(黃偉倫攝)

另外,聆訊近日關注紅磡站環境是否潮濕,石永泰今日亦問到站內的環境。McQuillan表示視察後認為內裏炎熱,未見朝濕問題,形容「同屋企差唔多﹙no different from your own house﹚」。不過他亦形容,站內「黏稠﹙sticky﹚」。

McQuillan今日完成作供,亦代表聆訊的作供程序已完成,預定1月22至24日作結案陳詞,委員會於3月底前,向政府提交最終報告。