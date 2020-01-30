【武漢肺炎】陳沛然斥政府無動於衷　保安局：或再縮減兩地人流

與武漢肺炎相關的新型冠狀病毒疫情持續擴散，立法會衞生事務委員會今日（30日）召開特別會議，會上有多名議員批評政府未肯封關，包括醫學界立法會議員陳沛然。陳於會上斥同為護士的食物及衞生局局長陳肇始「無做過嘢」，指現時幾乎全部確診個案均為內地人，才令醫護人員以罷工要求封關，「有前線醫生話為人禍而犧牲就死不瞑目。」 陳肇始於會上多次提到現時政策已減低兩地人口交流。保安局副秘書長林淑儀則稱將密切留意局部封關後的情況，會考慮進一步縮減兩地人流交往。

法會衞生事務委員會召開特別會議，會上有多名議員批評政府未肯封關。（鄭子峰攝）

特首林鄭月娥早前宣布從今日起局部封關，關閉15個口岸中的6個口岸，包括西九高鐵站、沙頭角、文錦渡等。港大感染及傳染病中心總監何栢良早前多次強調本港有全面封關的迫切性，有醫護工會更醞釀罷工。而於會上多名立法會議員於特別會議上，關注政府漠視全面封關的要求。

醫學界立法會議員陳沛然於會上先提到近日多間醫院共有90名護士請病假，稱給予曾為護士的陳肇始30秒時間，「你有咩說話想同呢班護士講？」陳肇始僅稱為減低兩地人流，政府已於海陸空作出管制，其後欲給予醫管局代表回答，惟被陳沛然打斷。

▼香港武漢肺炎疫情▼

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陳沛然引述醫生：為人禍而犧牲死不瞑目

陳沛然其後續稱，現時幾乎全部確診個案均為內地人，令醫護人員認為有封關的必要，加上有多名教授、工會亦已表態要求封關，斥政府仍然無動於衷，「有前線醫生話為天災救人心甘命抵，但為人禍而犧牲就死不瞑目。」他又批評陳肇始「無做過嘢、淨係識開會、見記者」，又指其早前呼籲市民不用戴口罩，當時僅稱「不排除人傳人」，認為公眾對她已失去信心。

立法會議員鄭松泰質疑如何確保入境旅客未有虛報健康申報表，田北辰批評局部封關形同虛設，指自由行簽證為三個月一簽或一年一簽，認為停發相關簽證作用不大。他又指據其了解中央對封關無意見，要求局方交代不肯全封的原因。

陳肇始於會上多次提到現時政策已減低兩地人口交流。（鄭子峰攝）

陳肇始：政府已作出果斷措施

對於全面封關的建議，陳肇始多次強調現時措施已減少兩地人口流動，又指健康申報表只為其中一項措施，現時仍有不同防線，包括體溫測量為其中一個重要防線。她又提到仍有兩地人士仍有探親、照顧等需要的來往，政府會視乎疫情轉變研究合適的應對方法。對於陳沛然的質疑，她當時專家及世衛均有類似說法，惟鑑於疫情轉變非常快，政府已作出果斷措施。

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