【武漢肺炎】60歲男病人3次到德福卓健　與女兒曾到匯景廣場求診

本港確診新型冠狀病毒肺炎的宗數至今日（5日）下午累計達21宗，其中1人死亡，2人危殆。 衞生署公布部份個案確診前的求診情況，其中第16宗個案，家住何文田半山壹號、在佐敦開店的64歲女病人，署方指她曾在佐敦嘉賓商業大廈趙崇就醫生診所求醫，亦曾到住所附近的馬頭圍道350號地下盧柏參醫生診所求診。 而一家三口均確診，第17宗個案，住藍田的60歲男病人曾三度前往九龍灣德福花園的卓健醫療中心求診，分別由3個醫生診症，他與女兒均曾到藍田匯景廣場的5樓，但兩人向不同醫生求診。

本港昨日新增3宗確診新型肺炎個案，今日截至下午工時再增3宗個案，令整體確診個案累計達21宗。衞生署回覆《香港01》查詢時透露，第16宗及第17宗個案病人在入住公立醫院前的求診地點。

60歲男患者3度到德福求醫 由3個醫生診症

至於一家三口均確診的第17宗個案、60歲男病人，他自1月22日起發燒及疲倦，1月23日、26日、29日及31日分別去4個私家醫生求診。署方資料顯示，他1月23日在住所附近，藍田匯景廣場的邱榕生醫生診所求診，其餘3日均前往德福花園卓健醫療中心求醫，分別由3名醫生診症。

兩父女分別在匯景廣場5樓兩間診所求醫

其同樣確診的28歲女兒則於1月31日到匯景廣場向蔡志強醫生求醫，在尖沙咀工作的她，亦於2月3日 到過尖沙咀順豐大廈的聯保醫務所求診。

居半山壹號女病人 分別在工作地點及住所附近求醫

目前情況危殆的第16宗個案、64歲女病人，她住在何文田常盛街半山壹號第15號，在佐敦恆豐中心開設服裝店。署方指她於1月23日起咳嗽，曾到佐敦嘉賓商業大廈的趙崇就醫生診所求醫，求診日期有待確認，病人於1月30日發燒，翌日她到九龍馬頭圍道350號地下盧柏參醫生的診所求診。

最新確診的第21宗個案，56歲男患者，他住在青衣，於2月2日曾到沙田新城市商業大廈的卓健醫療體檢中心，為其診症的是鍾天德醫生。

▼2月5日當局宣布新防疫措施▼