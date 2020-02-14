【屯馬線】鑽石山成轉車站　上班時段未見人龍　乘客讚標示清晰

屯馬線一期今日（14日）正式通車，鑽石山站成為屯馬線及觀塘線的轉線站，港鐵強調通車後能有助繁忙時段分流東鐵線及馬鞍山線的乘客。 記者今早7時許於鑽石山站，視察市民上班情況，多名職員在車站大堂協助乘客轉線，未見出現混亂。有前往顯徑的乘客表示，相比以往須搭巴士到達，通車後車程更快，「以後都搭鐵！」

▼屯馬線一期通車首日情況▼

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陳先生（化名）今早由觀塘線彩虹站出發，並在鑽石山站轉乘前往屯馬線顯徑站，與朋友集合行山。他表示，以往會選擇搭乘巴士前往顯徑，需時約30分鐘，通車首日搭乘屯馬線後，由彩虹到顯徑站僅需時13分鐘，形容車程「快好多」。

市民試搭新路線：以後都搭鐵！

對於新車站落成，他表示「宜家個車廂又新淨啲、闊落啲」，且車站指示清晰，能輕易轉線，故通車後「以後都會搭鐵！」

港鐵早前曾表示，相信屯馬線一期通車後，大圍到鑽石山的車程，可由17分鐘縮至9分鐘，更可為東鐵線分流，換言之，即原本由大圍到鑽石山的唯一轉車站九龍塘，其人流將會減少。

九龍塘站人流變疏落

記者大約於早上8時30分到九龍塘站觀察，站內雖有人流，但不擠擁，觀塘線與東鐵線之間的通道，有時更見疏落。往觀塘方向的月台亦不見人潮，乘客可全數上車，毋須輪候下一班。

由太和站往觀塘工作的何先生表示，即使受武漢肺炎疫情影響，近日仍需上班，每日都經過九龍塘站。屯馬線一期通車後，由太和往觀塘，如於大圍站轉乘新線再往觀塘方向，將較原本於九龍塘轉車快，不過何先生坦言，新線今日首日通車，擔心仍未穩定，故繼續選用原有路線。

陳先生為原本馬鐵的沿線居民，他表示，疫症爆發後，九龍塘站人流已少八成，相信新線通車後，將有助馬鐵沿線居民往九龍東，｢去到多啲地方。｣

▼屯馬線一期各車站設施▼

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民建聯立法會議員柯創盛、葛珮帆、陳恆鑌亦有視察啟用情況。柯創盛指，在學校停課及不少市民在家工作的情況下，整體運作尚算暢順。他指，希望港鐵在疫情肆虐期間，注意有關設施的清潔消毒，尤其是育嬰室。柯亦指，要求港鐵調整票價，並評估復課、復工後情況，避免日後出現迫爆，而鑽石山站轉車通道地方不大，若日後人流回復正常水平擔心會迫爆鑽石山站，促港鐵必須正視問題。

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