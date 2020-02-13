【武漢肺炎】酒樓食飯送口罩吸客仍生意減半　食客：好似冇咁貴

武漢肺炎疫情在全球持續擴大，社區人心惶惶，正當全城瘋搶購口罩之際，屯門區就有酒樓就以派口罩作招徠，希望吸引食客光顧，同時幫助社區。有酒樓熟客表示，並非為口罩前來光顧，不過認為有口罩派「飲茶開心啲囉，餐飯好似冇咁貴咁」。惟酒樓職員透露，新措施並未有刺激人流，近月生意減半，「叫做勉強維持住咁囉」。

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十萬元購入兩萬個越南口罩

零售業近期受新型肺炎打擊，情況嚴峻，行業步入寒冬。適逢社會人人「一罩難求」，位於屯門的星匯酒家，就推出新措施「吸客」，惠顧午時起的客人可換購一個口罩。酒樓老闆麥先生指月初以10.8萬大手購入2萬個越南製造的口罩，他指「知道區內好多人都買唔到口罩啊，希望叫做盡啲棉力囉！」

夜晚只有幾枱客

惟有職員表示，雖然酒樓有口罩派，但對人流及生意都沒有太大幫助，坦言「啲人都係驚，人流同生意都少咗一半，酒樓大半個月都冇開過大房，夜晚都係得幾枱咋」。職員指，酒樓購入口罩，每日都會分一個予員工，預料可以派發多4至5日。

食客邵小姐表示平日都會到酒家飲茶，並非因有口罩派而光顧，惟她認為「酒樓幾好嘅，好有良知，開心啲囉，好似飲個茶都叫冇咁貴啊嘛！」她又批評區內藥房「趁火打劫」，有藥房賣360元50個口罩，實在難以購買口罩。

新措施並非個個食客都能取得口罩，食客梁小姐表示即使得悉酒樓有口罩派，但由於平日與友人慣常飲早茶，所以都未有特意為口罩更改用膳時間。惟梁小姐稱近日實在「好難買口罩，全部俾人買哂」，認為酒家將口罩給予有需要的人，是十分好的措施。

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