【武漢肺炎】警隊與明星聚餐　未戴口罩多接觸　涂謹申批立壞榜樣

新型冠狀病毒引發的疫情仍在持續，本港確診人數不斷增加，衛生署早前亦呼籲市民較少外出。不過網上昨日（17日）流出影片，警隊高層與包括成龍、曾志偉等在內的明星足球隊包房聚餐，席間更有擁抱、搭膊頭等親密舉止，亦有出席者在餐廳內食煙。 民主黨立法會議員涂謹申批評警隊此舉是做壞榜樣，指警隊高層經常需要與政府高官接觸，擔心一旦受感染或有機會令整個政府癱瘓。

高層無戴口罩並有擁抱等接觸

涂謹申指，從網上流傳的片段看到，聚餐席間包括警務處處長等高層均沒戴口罩，並與其他出席者有搭膊頭、蹺手和擁抱等接觸。涂謹申指早前就有確診個案，懷疑因為打邊爐和到酒樓聚餐而受感染，嚴厲批評在新冠肺炎肆虐、全民同心抗疫期間，警務處處長及其高層公然無視政府減少社交活動的呼籲，參與包房聚餐及唱歌等感染高危活動，做壞榜樣向社會樹立不良防疫示範。

民主黨立法會議員涂謹申批評警隊做壞榜樣。（資料圖片/余俊亮攝）

多警隊高層參與 席間有人抽煙

翻查昨日流出的片段可見，包括警務處處長鄧炳強、人事部遴選委員會總警司謝振中、公共關係科總警司郭嘉銓在內的警隊高層都有參與。片段中，警務處處長鄧炳強在發言後，更與成龍、曾志偉等擁抱、搭膊頭。而聚餐人員幾乎都沒有戴口罩，席間更有人食煙。

+ 5 + 4 + 3

需與政府高層接觸 防疫應做最高標準

警方回應傳媒查詢時承認活動在周日（16日）舉行，警員在公餘時間和一隊足球隊進行球賽，賽後兩隊參加者和親友一起聚餐。警方指聚餐的費用由雙方共同承擔。整個活動屬私人性質，不涉公帑。對此，涂謹申批評是迴避，認為這不是私人場合與否的問題，指警隊高層經常要和政府高官開會，個人防疫措施要做到最高標準，以防止感染致令政府癱瘓。

令人有私生活不夠謹慎的印象

涂謹申指，即使警隊高層也要避免令內部指揮階層因可能感染而癱瘓，加上處長及高層不時要外訪及接待外賓，也有可能影響到其他地方，後果可以十分嚴重。涂謹申指，對比起以前的警務處處長的公正形象和尊嚴，鄧炳強的行為令人覺得他不是一個對自己私人生活謹慎的人，更會令人懷疑他運用公權力的公正性。

▼香港確診個案一覽▼