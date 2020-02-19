【武漢肺炎・FactCheck】深圳恢復三類赴港簽證？其實從來無停過

新型冠狀病毒引發的疫情持續逾月，內地公安部出入境管理局於2月2日公布，暫停受理審批簽發內地居民赴港澳旅遊簽註，並在2月7日起，暫停辦理赴港商務簽註。今日有本地傳媒報道指，深圳「悄悄」恢復赴港探親、留學、就業等赴港簽註。 《香港01》記者事實查核，發現深圳公安的公告，並無「恢復辦理」早前暫停簽註的消息，部份傳媒所指探親、就業、留學等簽註從不在被暫停發放之列。

（網上截圖）

在1月28日，行政長官林鄭月娥表示獲得中央同意，內地將暫停發出個人遊簽注。2月2日，內地出入境管理局公布暫停受理審批簽發內地居民赴港澳旅遊簽註（包括團隊旅遊、個人旅遊、深圳「一周一行」），並於2月7日進一步暫停辦理赴港商務簽註。不過，探親、赴港就學、就業等簽註則不在暫停發放之列。

▼官方「強制自我檢疫問與答」▼

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根據深圳公安昨日（17日）發出的通告，深圳現時開通的是針對疫情期間的特殊申請通道，確保申請過程中「全程零接觸」，包括探親、就業、升學三類內地人赴港簽註，以及外國人逗留內地的簽證，並非恢復早前被暫停發放個人遊及商務赴港簽註。事實上，除了探親簽註外，就業和升學簽註，首先須要本港入境處批准其以該方式入境，之後再在內地申請出境簽註。

多間本港傳媒及電視台以《暫停僅15日，深圳恢復赴港簽註》為題，報道深圳的新措施，但其實內容並不準確，本地傳媒和電視台之後已修改報道。

港府於2月8日零時起已經開始執行強制檢疫措施，所有由內地入境香港人士需要強制檢疫隔離14日，如果違反，最高可被判罰2.5萬元，監禁6個月。貨車司機船員等，在經過醫學監測、佩戴口罩及定時接受檢疫後將可豁免14天隔離；但持探親、留學、就業簽註來港的人員，並不受豁免。

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