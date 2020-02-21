【武漢肺炎】黃家和指晚市跌九成打擊超沙士　料業界失業率6.5%

武漢肺炎疫情持續，飲食業大受打擊，香港餐飲聯業協會會長黃家和今早（21日）表示，現時晚市生意大減九成，形容與沙士相比時，打擊是「有過之而無不及」。他又估計，如政府再公布失業數據時，相信餐飲業界的失業率可高逾6.5%。

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黃家和今早在新城電台節目《香樹輝King King傾》表示，曾了解調查業界經營情況，部分熱門的晚飯地點，現時亦門可羅雀，生意大減九成，與沙士時的情況相比，打擊是「有過之而無不及」。他續稱，本來現時應有不少春茗等聚餐，但估計已有95%以上取消，故不少食肆暫停營業，員工亦要停薪留職。不過他亦補充，外賣生意有上升。

政府近日宣布失業率達3.4%，黃家和表示，是次數據未仔細劃分餐飲業，但去年尾業界失業率已升至6.2%，估計政府下次宣布餐飲業失業率時，可升逾6.5%。

黃家和表示，現時疫情的影響，較沙士「有過之而無不及」。（資料圖片）

另外，政府早前宣布，向大型食肆及小食檔分別發放20萬元及8萬元的資助。黃家和表示，大型食肆是指可以明火煮食、提供飯類產品的食肆，並一定是大集團，當中包括可能只容納20人的小店，相信20萬對他們有一定幫助。至於小食檔，由於一般舖位細，員工亦不多，8萬元亦可作應急之錢。不過他強調，兩者的資助額只足夠充當1個月的流動資金，惟疫情相信會持續，希望業主可大幅減租。