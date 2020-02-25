【武漢肺炎】確診者過去兩周訪48幢大廈　藍田保安曾到啟田及廣田

衞生防護中心公布，截至昨日（24日）本港共錄得81宗確診新型肺炎個案，昨單日增7宗個案。中心再公布，過去兩周各確診患者曾到過的大廈名單，目前名單上共48幢大廈，當中28幢為確診患者的住宅，另20幢為非住宅大廈，。 新增4幢非住宅大廈分別位於東區、觀塘及灣仔，其中第72宗確診個案，62歲住藍田興田邨的保安員，他發病後曾分別到同區的啟田商場及廣田商場，料向私家醫生求醫。此外，目前本港仍剩下5幢大廈內有人需在家隔離檢疫。

衞生防護中心更新過去兩周各確診患者曾到過的大廈名單，在非住宅大廈方面，目前名單上共20幢大廈，新增4幢大廈分別位於東區、觀塘及灣仔，其中第72宗確診個案、62歲住藍田興田邨的保安員，他發病後曾分別到同區的啟田商場及廣田商場，料向私家醫生求醫。

另外，福慧精舍佛堂群組之一、第74宗確診個案，76歲住北角美輪大廈的女病人，她最後於2月13日到過同區的高發大廈。同屬佛堂群組的第76宗個案，57歲住紅山半島的女病人，她最後於2月23日到過位於灣仔區山村道二號的養和醫院，衞生防護中心資料顯示，她於2月12、13及16日亦到過養和門診求醫，16至17日留院一晚。

▼點擊查看曾有疑似/確診2019冠狀病毒病個案的大廈名單▼

▼點擊查看正在接受強制家居檢疫人士所居住的大廈名單▼

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼