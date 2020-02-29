【新冠肺炎．最新】本港確診累計94宗　意大利韓國疫情持續惡化

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情未止息，本港昨日新增一宗確診個案，累計有94宗。 公務員將由下周一（3月2日）起恢復正常上班，各方關注疫情發展。 意大利、韓國及伊朗疫情持續惡化，保安局已對三國發出紅色外遊警示；疫情亦拖累全球經濟，美國杜瓊斯指數開市暴跌千點。

昨日重點報道

【新冠肺炎．2.28】鑽石公主號一人確診 意大利紅色外遊警示生效

【新冠肺炎】海洋公園員工下月起放無薪假 行政人員減薪三分一

【新冠肺炎】港府最快下周三派包機到武漢 接載滯留湖北港人

【新冠肺炎】衞生署公布強制家居檢疫名單 5979個地址分區睇

【新冠肺炎】檢疫大廈有半山豪宅 逾億元The Mayfair蘭心閣上榜

【新冠肺炎】周巧兒所養「寶貝」松鼠狗 病毒覆測再呈弱陽性反應

+ 4 + 3 + 2

▼武漢肺炎全國逾七萬人感染 人傳人未斷▼

+ 11 + 10 + 9

【11:00】香港郵政繼2月12日起恢復每日的派遞服務後，今日宣布全線郵政局（包括流動郵政局）將於3月2日起回復正常營業時間（除機場郵政局於星期日休息），同時亦會恢復每日的郵箱收信服務。

教育局轄下辦事處會在實施針對性措施減低社交接觸和採取預防感染措施的前提下，有秩序地由3月2日起逐步恢復更多公共服務。各區的區域教育服務處、幼稚園及幼兒中心聯合辦事處、學位分配組、資歷架構秘書處及其他服務單位，將由星期一起如常提供公共服務。



▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼