【新冠肺炎】港府最快下周三派包機到武漢　接載滯留湖北港人

湖北省1月因應新型冠狀病毒疫情（俗稱武漢肺炎）而封城，滯留湖北的向港府求助港人逾3000人。政府早前指會安排包機接載滯留港人，但未有詳情。 消息指，政府下周將派出包機前往武漢接回港人，最快星期三成行。據了解，國泰準備了六架包機，當中有五架港龍（KA）及一架國泰（CX）。

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國泰港龍執飛

消息指，港府將於下周起派出包機到武漢接載滯留湖北省的港人，最快周三成行。

另有消息指，此次包機由國泰負責，已經準備六架包機，其中國泰港龍航空（KA）將負責五架包機，國泰航空（CX）將負責一架。據了解此次包機將會即日來回，機組人員不會在武漢過夜逗留。目前航空公司仍未招攬機組人員，但據了解會參考日本包機模式，向同事查詢是否願意到武漢。機組人員屬於強制檢疫豁免人員，但航空公司將會安排執飛武漢包機的員工，回港後14日內毋須再上班。

首批入住駿洋邨

據了解，第一批從湖北撤離的港人，回港後將會入住火炭駿洋邨隔離，若駿洋邨單位不足應付，才會考慮其他地方。

聶德權：仍在統計人數 感謝港龍

政制及內地事務局局長聶德權，在2月24日（周一）見記者，明確指會安排包機接載滯留港人。首批專機會接載武漢市的港人，據目前掌握的資料，求助個案共有450人身處武漢；至於在湖北省其他地區的港人，較緊急人士包括孕婦、嚴重病患及回港接受手術或治療的人、文憑試生，都會盡量安排他們可乘坐首批機回港。

滯留在湖北的港人，若未曾致電港府求助，需在2月28日（周五）下午6時前登記，政府稍後會擬定第一批包機數目和接載人數，並安排交通工具接載港人往機場。

政制及內地事務局局長聶德權，在周五晚上6時的登記截止時間屆滿後，於facebook表示，過去兩天，入境處已陸續聯絡身處武漢、早前曾經向我們求助的個案，了解他們是否仍然希望回港；另外亦收到一些之前沒有聯絡但也希望回港的登記申請。聶德權稱，由於入境處須核對他們的資料，以確定他們是否香港居民，而衞生署亦要檢視他們的健康申報，尤其是有特別情況的，如孕婦、有嚴重病患的人士等，評估他們是否適宜乘坐專機，因此當局仍需時間處理這些登記申請，強調一定會盡快去做，盡早公布乘坐專機的人數。

聶德權感謝國泰港龍答允全力協助特區政府這次行動，會視乎實際人數，跟國泰港龍商討第一批包機的具體安排，以及與湖北省和武漢市政府、各相關部門和單位敲定整個行動的細節。

2月24日，政制及內地事務局局長聶德權（中），與食衛局局長陳肇始、保安局局長李家超見記者。聶德權表示將安排包機接載滯留在湖北的港人，會盡量排孕婦乘坐第一批專機回港。（資料圖片 / 李澤彤攝）

國泰航空表示。作為以港為家的航空公司，國泰航空及國泰港龍會作好準備，全力協助港府接載有關香港居民從武漢返港。

78學生滯留 其中3名中六生

教育界立法會議員葉建源表示，截至2月28日，共收到78名學生（35名中學、41名小學和2名幼稚園學生）滯留湖北各城市，當中包括3名中六學生。而滯留在武漢的學生共有9名（中學1名、小學8名）。他稱已與政制及內地事務局及駐武漢辦官員聯絡，並把學生資料交給他們。據知，政府已聯絡3位中六學生和9位在武漢的學生，相信他們會盡快安排回港。

另外葉建源亦收到滯留在湖北省以外的學生共10位，也在協助他們盡快回港。

消息指，港府將派六架包機到武漢，接載滯留湖北的港人，將由國泰及港龍執飛。（資料圖片 / 李澤彤攝）

停泊在日本橫濱的鑽石公主號郵輪爆發疫情，船上有300多名港人，當中72名港人確診，港府先後派出三班包機到日本接載滯留港人，非密切接觸者、無確診無病徵的港人才獲准上機。

包機由國泰執飛，空中服務員會全程穿保護裝備，並無送餐服務，不會與乘客接觸，回港後14日毋須再上班。

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