發展局重申古洞粉嶺北歸還日期非遷出限期　220人入伙安置單位

古洞北及粉嶺北新發展區第一階段工程於今年5月獲立法會財務委員會批出撥款，地政總署後於9月26日展開法定收地程序，在工程範圍內的私人土地上張貼收地通告，通知相關業權人其土地將於本月27日歸還政府。 發展局強調，歸還日期只屬私人土地業權歸還政府的日期，並非受影響住戶、商戶或農戶的遷出限期，地政總署亦早於7月底起，已發信通知個別住戶其遷出限期。截至今年10月底，約220個合資格住戶已獲房委會及房協編配安置單位，並已陸續入伙。

因應古洞北及粉嶺北新發展區，受第一階段工程影響的住戶的遷出限期，日子介乎2020年年上半年至2022年下半年不等。（資料圖片）

最遲2022年下半年遷出 大部分住戶入住寶石湖邨​

發展局表示，受第一階段工程影響的人士將分階段遷離，以住戶為例，遷出限期按新發展區工程需要而定，由2020年3月底至2022年下半年不等，地政總署亦早於7月底起，已發信通知個別住戶其遷出限期。

在安置方面，截至今年10月底，約220個合資格住戶已獲房委會及房協編配安置單位，其中大部分獲配北區寶石湖邨，並已陸續入伙；約150個安置申請正在處理或有待提供進一步資料，有關部門現正跟進這些個案；其餘約140個住戶根據現有資料不符合安置資格，當中主要情況包括住戶擁有香港住宅物業、相關構築物屬於違法搭建，即沒有寮屋登記或土地文書紀錄，或住戶是現有公屋租戶。另外，約20個住戶不選擇安置安排而申領現金補償，並正由地政總署審核。

而經凍結登記的住戶，發展局指不論是否符合安置或補償資格，均可獲發放住戶搬遷津貼。雖然餘下階段工程目前尚未有具體時間表，惟發展局表示該些住戶的遷出時間相信會在2023年或以後，但受餘下階段工程影響並申請提早搬出和交還寮屋構築物的約150個合資格住戶，亦開始獲房委會及房協編配安置單位，並陸續入伙。

為配合古洞北、粉嶺北新發展區推展，政府計劃重建及擴建石湖墟污水處理廠。（資料圖片／梁鵬威攝）

11個農戶參與「復耕計劃」

受影響的合資格農戶除獲特惠津貼外，亦可考慮參與「特殊農地復耕計劃」，或在日後落成的農業園進行復耕。至今為止，受第一階段發展影響的30多個農戶當中，11個農戶選擇參與「復耕計劃」，2個選擇農業園，另有5個農戶表示無意復耕。

據漁護署掌握資料顯示，新發展區內領有牌照的狗隻約300隻，現階段獲安置的住戶若希望狗隻跟隨上樓，可根據現有機制向房委會提出伴侶犬申請。房委會至今收到3個帶同伴侶犬遷入寶石湖邨的申請，當中一個獲批，另兩個處理當中。

今年8月，發展局曾聯同動物福利機構到區內宣傳接收動物的安排，隨後已有住戶把寵物交予這些機構處理。發展局亦透過提供財政資助，鼓勵動物福利機構在政府用地上搭建動物領養中心，以協助接收受新發展區影響的動物。發展局指現時已有一個動物領養中心獲批資助，當局爭取在明年上半年投入服務。