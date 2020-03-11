【新冠肺炎】劏房傳糞味　污水滲入房　專家教三招防病毒入屋

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，香港社會飽受摧殘，港人前路茫茫。 早前青衣長康邨康美樓有住戶疑擅改排氣管，導致上下層單位住戶同告中招。事件再度惹起社會對渠管問題的關注，而劏房的渠管接駁違規情況更甚為嚴峻。 洪先生居於長沙灣舊樓的劏房單位內，糞渠外露於狹窄的洗手間內，更傳出陣陣的糞味，甚至會有污水滲入臥室。「間築社」負責人游嘉樂指出，單位內渠管問題常見於劏房單位，包括地台去水位無裝U型隔氣、糞渠接駁位滲水等，令病毒容易流動於住戶間。 （疫情蹂躏的香港．系列之五）

洪先生廁所經常傳出臭氣。（歐嘉樂攝）

洪先生多年來居於長沙灣的劏房單位，內有獨立洗手間，但衛生情況堪虞。單位內不時傳出排泄物的氣味，以早上時分最為強烈。

地台去水位經常傳出臭氣​

屋內的糞渠不但外露，座廁底部更有滲水痕跡，而渠管貼近臥室內牆的部分亦不時會滲水，令臥室同樣臭氣沖天，而原應接駁反虹吸管及排氣喉的接駁位則被封住。此外，地台去水位呈不規則形狀，不但經常傳出臭氣，更會有老鼠走入屋，自行安裝隔網後情況才有改善。

▼劏房渠管三大問題▼

過往為劏房戶改善居住環境、非牟利機構「間築社」負責人游嘉樂視察過洪先生的單位，指出洗手間有三大問題：地台去水位無裝隔氣管道、渠管接駁位滲水及座廁未有接駁反虹吸管。他說，此類型問題常見於一般劏房單位，由於多個住戶共用一條糞渠，毗鄰住戶沖廁的污水會先經由洪先生家中的渠管，再排出單位外；一但當喉管老化便會滲出污水，容易傳播病毒。此外，由於座廁並無接駁任何排氣管或反虹吸管，容易令水封流失，留有空間讓病毒入屋。

游嘉樂續指，廁所內最令人擔憂的位置屬地台去水位。他說由於該處並無安裝任何隔氣管道，加上無任何物件覆蓋，病毒最容易從該處入屋。而事實上，該處發出的臭氣亦最為強烈，「連老鼠都入到，有咩入唔到？」

洪先生單位內的廁所去水位經常傳出臭氣。（歐嘉樂攝）

注水密實袋覆蓋去水位

游嘉樂建議，首先應時刻蓋上廁板，減少病毒從座廁入屋的機會。此外，住戶亦可用密封泥膠或強力膠紙封實渠管的接駁位，避免進一步滲出污水。至於地台去水位，他說可用圓型的膠墊將其封實；若去水位呈不規則形狀，則可將注滿水的密實袋覆蓋去水位，或考慮用泥膠封實部分去水位置，同樣可防止病毒入屋。

間築社過往曾協助劏房戶改善家居環境。（歐嘉樂攝）

游嘉樂指，正研發體積較小的U型隔氣裝置。（歐嘉樂攝） 他透露，間築社正研發臨時的U型隔氣裝置，游嘉樂指裝置的體積較一般的隔氣管道細小，住戶可將其放進去水位內，解決劏房戶不夠空間安裝隔氣裝置的問題，同時免卻繁複的工序。