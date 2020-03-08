【新冠肺炎】疫廈劏房戶　三母子困百呎斗室　為防疫丟棄玩具

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，香港社會飽受摧殘，港人前路茫茫。 疫廈數目漸漸增多，人人自危，身在其中的劏房戶，寢食難安。劏房戶梁太居於觀塘金橋華廈，一棟舊洋樓衍生了一堆劏房和時鐘酒店，近日更有住戶確診，成為其中一棟「疫廈」。梁太說，這些天和兒女幾乎足不出戶，每次外出都會買一星期份量的餸菜，三人整天逼在那狹小的百呎空間中憂心度日，「我最近成日發夢，好想好似以前咁自由，可以帶小朋友去玩下。」 （疫情蹂躏的香港．系列之二）

梁天和兩名兒女幾乎足不出戶，被困在只得100呎的劏房中。（高仲明攝）

金橋華廈位於觀塘康寧道，一棟舊洋樓內，處處是劏房和時鐘酒店，大廈近日更有住戶確診，成為其中一幢「疫廈」。站在梁太的家門，兩步之隔又是另一個劏房戶的家。原本的單位「一劏五」，百呎空間就是梁太的家園。

等上樓4年：知道有人確診好想搬走

「當晚知道後真係好想走。」作為患者的「鄰居」，梁太排了公屋4年，遠遠未到上樓年期，但劏房租金高企，對基層而言，搬屋亦絕非易事，「但真係唔知可以搬去邊。」

劏房之間只得一牆之間，分間、設備等亦不似一般單位嚴格。後來她更從中介口中得知，確診個案是劏房單位，頓時晴天霹靂。

到底劏房其他住戶有無隔離？有無消毒好？好似一直都無聽到。 梁太

三人「困獸鬥」 扔掉玩具防疫

劏房不似一般家居，單位極細小，梁太說，每日醒來，入目只得四幅牆，既要擔心疫情，與子女三人在家「困獸鬥」，更令人感覺窒息。

最令她擔心的是就讀小學三年級的兒子和兩歲女兒的健康。為保安全，梁太甚少帶他們外出。在家被困15天，有一次帶他們到公園走走，怎料兩天後，大廈就傳出確診的消息，嚇得梁太不敢再「犯禁」，為求家中潔淨，她更將玩具扔掉、清走家中雜物。「兩個小朋友已經半個月無出過街，依家又10日啦。」梁太嘆了一口氣。

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梁太及子女整天被困在家，防疫物資亦要靠他人捐助。（高仲明攝） 幾乎足不出戶 一個月僅外出四次 疫情迅速擴散，專家及研究紛紛指出，劏房比一般單位更易「播毒」，令梁太精神壓力更加繃緊。患有高血壓的她，只要有少許不適，便生怕自己發燒或感冒，「好辛苦，唔知點解決，真係覺得好大壓力。」 疫情持續，梁太如非必要都不會上街。除了買菜外，她幾乎足不出戶。她憶述，一個月以來只曾出外出四次，穿著雨衣戴著手套，每次買菜都會買一星期的份量，抬著沉甸甸的蔬肉回家，「啲肉整熟佢，就可以放耐少少。」梁太無奈地說，「新鮮魚只可以一星期食一次，多數都係買定冰鮮嘢。」

我最近成日發夢，好想好似以前咁自由，可以帶小朋友去玩下。 梁太

循道衛理觀塘社會服務處註冊社工陳穎彤擔心，若有劏房住戶確診會出現連鎖效應。（高仲明攝）

倡政府檢查及發指引

循道衛理觀塘社會服務處註冊社工陳穎彤說，現時本港的劏房平均一劏四至六戶，除了空間小外，環境更相當惡劣，渠管不單亂搭，部份更無窗，甚至要共用蹲廁，「如果其中一戶劏房確診，會好易有連鎖效應。」

她批評，現時疫情嚴峻，劏房戶作為高風險的一群，政府卻並無毫無指引，就連防疫物資都要靠民間組織支援。她建議政府派出專家為劏房密集的樓宇檢查，特別是金橋華廈，發指引予劏房戶作補救措施，「唔期望即刻上樓，但起碼都要有短期補救措施。」

▼疫下香港 口罩、搶購、衝突、寒冬▼

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衛生署曾否認單位屬劏房

翻查資料，在2月19日的記者會中，有記者曾問及有關的確診單位是否劏房，衛生防護中心傳染病處主任張竹君曾指出，根據他們初步的資料所示，該住址並非劏房，她續指：「不過你提到，我地當然可以返轉頭再同病人再溝通。」

不過，記者後來曾以電郵向衛生署再查詢，至今未有回覆。