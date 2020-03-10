【新冠肺炎】劏房戶停工無收入逾月：政府好似放棄咗我哋

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，香港社會飽受摧殘，港人前路茫茫。 城內一片愁雲慘霧，通宵購買口罩、搶購日用品變成生活日常。基層市民首當其衝，洪先生一家三口居於長沙灣一個不足百呎的劏房單位，居所狹窄亦飽受廁所渠臭影響。就讀小一的獨女停學，惟他們要節省口罩用量，曾經5日不出家門，更甚是任職地盤工的洪先生被迫停工，手停口停，至今已有逾一個月時間無收入。作為家庭經濟支柱，他坦言對未來感徬徨：「政府好似放棄咗我哋。」 （疫情蹂躏的香港．系列之四）

洪先生自農曆年後停工，需要靠綜援過活。（高仲明攝）

車聲、人聲此起彼落的長沙灣鬧市中，走進看似簇新的大廈，洪先生的劏房單位就在低層。他說，單位處於屬罕見的電梯大廈，「4500蚊一個月算好平。」

一家三口的居所不足百呎，放下一張碌架床、書桌及長櫃後，剩下不足一個身位的活動空間；廁所內環境更惡劣，不僅喉管外露，更每日傳出陣陣臭氣，「好似係屎味，不過無得唔接受啦。」

業主拒絕維修污水渠

洪先生指，同一條污水渠連接數個單位，再轉駁到室外的排污渠，他懷疑未有安裝隔氣彎管。他近日曾就渠管問題聯繫業主，惟對方斷言拒絕維修，「佢講到明唔會再打本整，話你住得到就住，住唔到都唔會同你諗。」維修費用高昂，加上難以啟齒與鄰居談論家居問題，因此未有維修的打算，「大家都唔會講呢啲，好似講中大家痛處咁。」

單位業主拒絕修理渠管問題。（高仲明攝）

防疫用品不足 女兒曾5日不出門

就讀小一的女兒停課接近一個月，作業、書本堆滿家中一角。「停課不停學嘛，好在學校多功課。」繁重的作業於疫情下竟猶如洪先生的救生圈。洪先生解釋，因家中口罩存量不夠，曾經連續5日不讓女兒出家門，功課起碼能分散女兒在家的注意力，「大人都可以用件衫蒙面，做蒙面超人咁落街，最擔心係個女。」

為節省口罩用量，他更將口罩掛起重用，曾經一個口罩需要重用五日。「一罩難求」，他未料到連日用品亦變得珍貴，洪先生說自去年底起消毒用品掀起搶購潮，令漂白水等紛紛漲價，自12月起已未有補充。

口罩不足，洪先生的女兒需要在狹小的單位內找樂趣。（歐嘉樂攝）

天災加上政府管治唔好，令人民生活唔好，可以點？ 劏房住戶洪先生

洪先生自農曆年過後停工，至今超過一個月無收入。（高仲明攝）

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手停口停 生計有困難：派錢唔係健康做法

除防疫物資不足外，任職地盤散工的洪先生連生計亦有困難。自農曆新年起地盤停工「手停口停」，無奈單靠綜援過日，但扣除租金、女兒的學習開支等幾乎「無得剩」。疫症陰霾未散，他坦言對前景感到徬徨，「香港就係咁，你有本事咪自己諗辦法，」洪先生語帶無奈。

對於政府支援，洪先生說自己「咩都無」，「就算派錢始終唔係健康做法。」疫情來襲，他明白天災難擋，但更多的是對政府管治的失望，直言港府猶如放棄港人，「天災加上政府管治唔好令人民生活唔好，可以點？」