【新冠肺炎】疫症蔓延時　一文看清心臟病、糖尿患者用藥須知

俗稱「武漢肺炎」的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港各間公立醫院集中處理確診者，令不少市民敬而遠之，而公院亦需大幅減少非緊急的預約覆診及手術。 港島司徒拔道港安醫院心臟科顧問醫生郭應龍稱，心臟病患者不可突然停藥，覆診時只需取藥的患者，可考慮請親友代為取藥，或者到藥房配相同的藥物。但如患者覆診時需作任何治療程序、驗血或轉藥，則應按預約時間覆診。 內分泌及糖尿科專科醫生李家駒稱，不建議糖尿病患者貿然停藥一段時間，因患者的糖尿及血壓均需依靠藥物控制，停藥或會引致「反彈」，有機會造成中風。

武漢肺炎疫情持續，不少長期病患的求診計劃都需要調整。（盧翊銘攝）

武漢肺炎可致心肌發炎 死亡率達一半

港島司徒拔道港安醫院心臟科顧問醫生郭應龍表示，心臟病與新型肺炎互相影響，「當有突如其來嘅感染，唔同器官要同病毒打仗，需要更多氧，心臟就泵得更快、更大力。」心臟病患者的心臟負荷突然加重，容易引發心臟病發、心律不正及中風等。倘新型肺炎患者的心臟功能較差，給其他器官的供血不足，亦會影響肺炎病情。

郭應龍又說，即使非心臟病患者，新型冠狀病毒亦會為心臟帶來嚴重的併發症。郭稱，內地有確診個案，病毒經血液進入心臟，影響心臟肌肉功能，即心肌發炎，或會引致突發性心臟病或中風，死亡率逾50%。

此外，糖尿病患者亦需要注意。內分泌及糖尿科專科醫生李家駒稱，糖尿病患者普遍白血球功能較差，故抵抗力較常人低。但如患者的糖尿控制得好，對身體的影響亦自然較少。

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心臟病患者停藥風險大

公立醫院陸續接收新型肺炎個案，令不少長期病患者不敢踏入半步。即使醫院內病菌處處，郭應龍醫生直言：「一定建議心臟病人要去覆診，就算情況好穩定嘅病人，都起碼要攞藥。」他表示，情況穩定、覆診時只需取藥的患者，如非常擔心在公立醫院受感染，長期病患者可考慮請親友代為取藥，或者到藥房配相同的藥物。但如患者覆診時需作任何治療程序、驗血或轉藥，則應按預約時間覆診。

他強調，心臟病患者絕對不能停藥，「就算病情唔係好嚴重，亂停藥都可能有引發併發症，譬如心跳會好快，或者出現突發性心臟栓塞。」

糖尿病「短效藥」藥效只能維持1天

李家駒亦表示，絕不建議糖尿病患者貿然停藥一段時間，因患者的糖尿及血壓均需依靠藥物控制，停藥或會引致「反彈」，升幅太大便有機會造成中風。他又解釋，每日只需服用一次的藥物為「長效藥」，停藥5至7日方會完全失去藥效；而每日需要服用2至4次的藥物則為「短效藥」，藥效只能維持1天。

數百名港人現時滯留在湖北及日本等地，或有部分為心臟病患者，已服完身上的藥物。郭應龍稱，心臟病藥物是「世界通行」，即使當地的藥物非完全一樣，效力也是非常近似。他建議滯留外地的心臟病患者，聯絡當地藥房及醫院，配足夠份量的藥物。若患者不清楚藥物，則應請在港家人找出藥盒，或聯絡醫管局詢問。

李家駒亦建議糖尿病患者在當地配相同的藥物。如忘記藥物名稱，他建議患者致電本港的主診醫生索取藥紙。他提醒長期病患者，出門遠行前，應用智能電話拍攝藥盒，以備不時之需。

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