【沙中線】港鐵指進度受新冠肺炎影響　過海段通車目標日期暫未變

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情仍肆虐香港，港鐵工程處總經理（工程建造）周蘇鴻今日（3日）於立法會透露，沙中線工程「紅磡至金鐘段」（即過海段）的進度亦因疫情而受影響，例如內地工廠延長假期，內地返港工人需強制檢疫等。運輸及房屋局局長陳帆表示，仍就疫情的影響仔細研究，通車目標日期未變。

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立法會鐵路事宜小組今日討論沙中線事宜，周蘇鴻表示，截至2019年12月31日，沙中線工程的總體進度為92%；其中「大圍至紅磡段」已完成超過99%工程；「紅磡至金鐘段」工程進度則為82%。他表示，屯馬線全線通車為2021年年底或以前；「紅磡至金鐘段」則為2022年第一季。他續稱，會展站工正開展複雜的結構工程，將會是工程進度的關鍵，現時仍面對挑戰。

港鐵：疫情降低海外工程人員來港意欲

周蘇鴻表示，武漢肺炎疫情影響之下，沙中線「紅磡至金鐘段」工程進度亦受影響，包括內地工廠延長假期、內地返港工人需接受強制檢疫14日。他又稱，疫情降低海外工程人員來港工作的意欲。周說，由於疫情預期持續一段時間，正評估如何可盡量降低影響。

陳帆則表示，目標通車日期未變，不過承認疫情確是其中一個挑戰。

▼屯馬線一期各車站設施▼

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▼沙中線工程醜聞一覽▼