【肺炎口罩】盤點15間本地生產線　650萬個3月面世　社企周二預售

俗稱武漢肺炎的新型冠狀病毒疫情持續，全球多地均有確診個案，多地的口罩供應短缺。《香港01》總結3月的本土口罩生產情況，除懲教署外，總共有15間公司、機構正生產或改建廠房，為投疫出力， 可重用及更換濾芯的HK MASK，SOSs口罩、工聯會、維特健靈的外科口罩，以及立法會議員鍾國斌的可重用在口罩料在3月內面世，產量約有650萬。 不過SOSs口罩、工聯會及維特健靈會先捐贈，暫時不會配售。另外，社企「masHker 本土好罩」周二（10日）將於網上預售口罩，248港元三盒，但其中一盒會捐贈至指定的45間病友組織。

新型冠狀病毒疫情持續，香港人為買口罩在通宵排隊只等一個機會。（李澤彤攝）

本地不少商人或機構決定改變生產線，為抗疫出力。《香港01》總結3月的本土口罩生產情況，除懲教署外，本港仍有15間公司有自家的口罩生罩線。本文整合各間口罩規格，以及現時最近的生產情況。

原有本地口罩商

1. NASK納米纖維智能口罩

NASK納米纖維智能殺菌口罩是NAMI 與盈宗製藥合力研發的產品；NAMI是創新科技署指定的納米及先進材料研發院。2013年，盈宗製藥與NAMI合作並於2016年推出納米纖維智能口罩，超過99%殺菌率和過濾效率，口罩在第44屆日內瓦國際發明展中獲得銀獎殊榮。現時，口罩共有四個版本分別為NASK納米纖維智能口罩（殺菌）、NASK納米纖維智能口罩（ PM2.5 / 運動）、NASK納米纖維智能口罩（殺菌外科）及NASK納米纖維智能口罩（NIOSH N95）。

生產數目：未有透露

售價：NASK納米纖維智能口罩（殺菌）99元 5個 / 990元 50個



2. 尚芳保健草本抗菌口罩

尚芳保健有限公司在2013年浸大中醫藥學院合作研發草本抗菌口罩，生產線設於內地。鑑於疫情嚴重，尚芳保健重啓本港的一台口罩機，最多每日可生產10萬個口罩，惟現時原材料有限首批成品只有約一萬個多。

預計生產數目：月產300萬個，惟原材料有限首批成品只有約一萬個多

售價：300元三盒

口罩荒下，一個口罩的價錢由幾亳子升到幾元，甚至是十多元。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

料3月內面世

3. HK MASK

由化學博士K Kwong（鄺士山）牽頭研發的HK MASK，其特點是布口罩可以清洗重用，而濾芯則用上靜電紡絲生產出mirofiber及nanofiber，兩者過濾效能分別為82.54%及86%，與醫療級ASTM Level 1相若。生產線已經投產，料月底前可以供市。

預計生產數目：月產200萬片濾芯

售價： 每塊濾芯不高於2元

4. 抗菌可重用布口罩

自由黨黨魁、立法會紡織及製衣界議員鍾國斌，利用理工大學研發的新材料製造可重用口罩，口罩的認證報告在3月4日已經出爐。報告顯示，布口罩在未洗用前，以及清洗60次後，仍然能夠隔絕99.9%金黃葡萄球菌、克雷伯氏肺炎菌與大腸桿菌。另外，布口罩稍後也會進行病毒過濾效率（VFE）、細菌過濾效率（BFE）、血液滲透度的測試。

鍾國斌向《香港01》表示，下周便可以正式生產，每日最多能夠生產10萬個，「民用不一需要外科口罩水平，所以不等報告出，直接做。每月300萬個，用60次計算，用到1800萬次」，一個口罩足夠讓購入的市民使用兩個月。他又指，手上已經有一萬個在口現貨，但全數會先作捐贈。

預計生產數目：月產300萬

售價：每個100元

5. SOSs 口罩

新思維創黨主席、香港家庭教育學院總監狄志遠，及新思維副主席鄭承隆與黃俊瑯，購入5台口罩機，兩部口罩機及3條生產線已經開機，口罩屬醫療級ASTM Level 2。黃俊瑯透露，在3月的首周已經順利生產30萬個口罩，並正繼續調整生產量，相信整個3月的最終月產量是120萬個口罩，而下月起每周生產70萬個。

預計生產數目：月產280萬個口罩

售價：2元一個經區議會等配售，另每周有15萬個口罩經政策創新與統籌辦事處作捐贈

6. 口罩工場

工聯會以懲教署的口罩工場作藍本，並使用懲教署工場（CSI）的口罩原材料供應商，成立口罩工場。每個口罩過濾效能與CSI口罩一樣，BFE及PFE均大於95%。生產線在3月已經投產，最初月產10萬個，至3月底提升至日產10萬個。

預計生產數目：月產300萬個口罩

售價：疫情期間只作捐贈，未有定價

7. 納米纖維殺菌防毒口罩

健康食品公司維特健靈，與研發空氣過濾專利物料 MultiH®之廠商百達洋行合作，生產納米纖維殺菌防毒口罩。口罩同樣用上靜電紡絲設備生產的納米纖維網（Nanofiber），與醫療級ASTM Level 1。維特健靈會騰出符合歐盟生產及品質監控標準 PIC/ S GMP 認証的大埔廠房中騰出專業的無塵車間（Cleanroom）作為口罩生產工場。以現有物料計算，初步估計共可生產約 3 百萬個口罩，首批預計可於 3 月中推出。

預計生產數目：共產300萬個口罩

售價： 只作捐贈

已成立生產線

8. HKTVmall

HKTVmall早前決定於香港設立本地的口罩生產線，老闆王維基更親自飛到台灣找生產口罩的機器和原材料。HKTVmall透露，繼成功購入製造口罩的機器後，口罩製造中最重要的材料filter亦已經到貨，足夠整超過100萬個口罩。

預計生產數目：100萬個口罩

售價：未有公布

9. 口罩工廠

由電影人唐先生及兩名同行朋友投資500萬元，在2月中成立的口罩工廠。工廠會生產5款不同標準的口罩，分別是 B95、B99、P95、P99及V99 ，現時生產線已經試產，試產品會先供應前線清潔人員等使用。另網上登記會員人數超過40萬。工廠向《香港01》透露，待3月中口罩取得所有認證後，便會正式投入生產，料日產達7萬個口罩。

預計生產數目：月產210萬個口罩

售價：暫未定價



10. 本土好罩

由4 名有醫療背景的80後及90後合組社企「masHker 本土好罩」，在葵與自設無塵廠房，兩部全自動口罩生產機及濾芯已經到港，最快能於四月初投產，四月底出貨，每日可生產約10萬個口罩，每月約300萬個。他們將於3月10日（星期二）於網上平台首推港人「買2盒捐1盒」慈善預售計劃，定價為248港元三盒。團隊成員鄺穎賢表示，現時團隊已經聯絡了45間病友組織，屆時會將口罩送給他們。



預計生產數目：月產300萬個口罩

售價：248港元三盒，其中一盒會捐贈至指定的45間病友組織

11. 載通國際

九巴及龍運母公司載通國際在屯門九巴車廠生產醫療級ASTM Level 1口罩，料預4月投產。九巴傳訊及公共事務部主管林子豪表示，生產線平均一分鐘可生產60至80個口罩，日產至少一萬個口罩。不過，口罩不會公開發售，並會優先供應給員工。

預計生產數目：月產30萬個

售價：不公開發售

12. 一合口罩



一合口罩負責人何錫漢向《香港01》透露，廠房位於觀塘的工業大廈，原定設有3條口罩生產線，並生產醫療級ASTM Level 1 口罩，但現正研究是否再加設一條生產中童口罩的生產線，「不過因為另外增設新機，所以會較其他口罩較遲面世。」

他又指，約4萬盒口罩已經全數被預購；生產線計劃最快在4月投產，5月中面世，若產品未能在5月24日面世，會讓已預購的客人選擇退款。而產品的樣本會先送到美國 Nelson Lab 進行測試，其後再正式出貨。

預計生產數目：月產250至300萬個口罩

售價：68元一盒；138元兩盒（一盒轉贈慈益機構）；268元三盒（一盒轉贈慈益機構）

一合口罩的生產線設於觀塘，未來月產達250萬至300萬個口罩。（一合口罩facebook）

13. 納米鑽石口罩

新世界執行副主席兼總經理鄭志剛早前指，將於屯門設立無塵廠房處理，並由台灣運來生產機器，預計於4月可出產20萬個，符合ASTM level 1的外科口罩；同時，新世界發展慈善基金將拆資1000萬元，與本地創科公司 Master Dynamic Limited合作，以「納米鑽石」技術，研發新代的低成本殺菌口罩。

預計生產數目：月產600萬個

售價：只作捐贈

14. 紫花油大藥廠

紫花油大藥廠斥資 700 萬元於設無塵廠房，及兩條全自動化生產線，口罩採用熔噴布物料及三層高密度設計，預計生產出來的口罩成品其 BFE 達98%或以上。生產線在5月中開始投產，預料月產可達400萬個口罩。



預計生產數目：月產400萬個

售價：暫未透露

15. 綠芝園



有機水耕中心綠芝園早前向將8000呎廠房撥回科技園，四間房設4條無塵口罩生產線，料每日可生產10萬個口罩。綠芝園創辦人兼行政總裁譚嗣籇早前表示，廠房已以符合生產口罩的要求，料本月初裝修完工將交予生產商在月中試機及正式投產。



預計生產數目：月產30萬個

售價：暫未透露