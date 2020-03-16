香港迪士尼樂園去年賺頭蝕尾　第四季反修例衝突致盈轉虧蝕1.05億

香港迪士尼樂園今日（16日）公布2019年財政年度（2018年10月至2019年9月）業績， 2019 財政年度首九個月表現凌厲，收入按年增長11%，入場人次上升5%，未扣除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）上升20%，而淨純利增幅超過三倍。不過第四季（7至9日）受到反修例示威衝突影響，EBITDA 下降 17%至 11 億港元，致全年由盈轉虧，錄得淨虧損1.05億元。 華特迪士尼公司專利權費（使用特許版權和專利所須要支付的費用），按合約支付。 樂園自今年1月26日起關閉，至於何時重開，樂園行政總裁楊善妮表示，正留意疫情發展，暫未定重開安排。

迪士尼樂園去年受到反修例衝突，全年由盈轉虧。（資料圖片）

本地旅客比率增至41% 城堡本年內重開

迪士尼提到，在2019財政年度，日本、南韓及泰國的賓客均有雙位數字的強勁增長，而本地賓客則佔整體客源41%。 此外，近年迪士尼樂園數度開放部份園區作為戶外演唱會場地，早前格林美獎得主Ed Sheeran及台灣著名樂隊五月天的演唱會，共吸引近17萬名來自不同地區的樂迷入場。

迪士尼又預計，正在擴建的「奇妙夢想城堡」，將如期於2020年重開，並將帶來以全新夜間大型演出和日間表演節目，此外，早前計劃的「魔雪奇緣」全新園區，亦會於稍後落成開放。

此外，受社會事件影響下，加上近日的疫情影響，樂園啟動了員工支援計劃，為演藝人員及其家人提供免費及保密的評估、短期諮詢服務。

+ 4 + 3 + 2

早於上個月中，迪士尼總公司已警告，香港迪士尼樂園表現，持續受到反政府示威活動的影響，集團本已預期次季（1月至3月）度經營收益下挫1.05億美元（8.15港元）。上月起受到疫情影響，樂園閉館以減傳染風險，預計會造成的4,000萬美元損失，香港迪士尼次季經營收益料將減少1.45億美元（11.31億港元）。樂園上一財季度的經營收益已下挫5,500萬美元（4.27億元）。

香港迪士尼樂園於2005年開業，於2008年首次公布業績淨虧損15.7億元，至2012年才首度轉虧為盈，獲純利1.09億元，及後2年純利持續增長。然而好景不常，2015年樂園業務收入雖達歷來第二高的51.14億元，卻轉盈為虧「蝕」1.48億元。而去年因訪港旅客上升，入場人數為670萬人次，EBITDA亦升至 14億元，較前一年大升48%，亦創歷史新高。