新冠肺炎｜湯賀蘭悶到要玩IG Challenge　無人理佢片源都消失埋？

早前「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）跟「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）宣傳《½的魔法》（Onward）時，曾在節目中揚言要戒走令他中毒成性的Instagram，不過忍手不到數日又重回IG懷抱。
近日湯賀蘭都因為新冠肺炎疫情的關係，跟弟弟們乖乖在家隔離，更因為買一到雞蛋而選擇直接購入母雞等牠生蛋，影迷們想要知道他的一舉一動只要捕實他IG就好了。25日湯賀蘭又在IG參加了最新的Challenge，更發起要成班Marvel超級英雄陪佢玩添！
湯賀蘭tag足十多位超級英雄，多人到佢都tag漏。（Tom Holland IG）
最近Instagram多了很多不同的Challenge，有畫食物、連續3日做運動、上傳BB相、運動相、你問我答九宮格等等，就連外國都不例外，湯賀蘭都被點名要拍片做10下掌上壓，而他很爽快便在家中的廳拍片，片頭已講明自己接下來會點名勁多人，當中包括十多位超級英雄，基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）、羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）、麥克雷法路（Mark Ruffalo）、嘉倫招莉仁（Karen Gillan）、基斯柏特、伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）、「毀滅者德克斯」Dave Bautista、賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）、「黑豹」Chadwick Boseman、狄維莊遜（Dwayne Johnson）、曉治積曼（Hugh Jackman）、羅素兄弟以及他特別點名講明是他最愛的積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal），大家又估到究竟有邊一位英雄有應約，一齊接受挑戰呢？
湯賀蘭特別寫下積佳蘭賀是他的最愛。（Tom Holland IG）
點擊睇邊位仗義出手接受挑戰：
Tom Holland is making sure the Avengers stay in shape 💪— Fandom (@getFANDOM) March 24, 2020
(via @TomHolland1996 | IG) pic.twitter.com/el5sJjjXF2
湯賀蘭26日又有新片，睇嚟佢都喺屋企悶到發霉。（Tom Holland IG）