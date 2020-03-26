新冠肺炎｜湯賀蘭悶到要玩IG Challenge　無人理佢片源都消失埋？

早前「蜘蛛俠」湯賀蘭（Tom Holland）跟「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）宣傳《½的魔法》（Onward）時，曾在節目中揚言要戒走令他中毒成性的Instagram，不過忍手不到數日又重回IG懷抱。

近日湯賀蘭都因為新冠肺炎疫情的關係，跟弟弟們乖乖在家隔離，更因為買一到雞蛋而選擇直接購入母雞等牠生蛋，影迷們想要知道他的一舉一動只要捕實他IG就好了。25日湯賀蘭又在IG參加了最新的Challenge，更發起要成班Marvel超級英雄陪佢玩添！