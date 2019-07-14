渠務署修復粉嶺軍地河　螢火蟲年內增至50隻　包括稀有品種黃緣螢

發展局局長黃偉綸今日（14日）發表網誌時指出，渠務署的「改善河道生物多樣性─復修水生生物生境試驗研究」已於2016年9月完成。螢火蟲保育基金會主席麥肇峰指出，完成修復工程後，粉嶺軍地河的螢火蟲數目在12個月內，由原來的數隻增至約50隻，當中包括曾於香港消失逾一個世紀的黃緣螢。

黃偉綸指出，渠務署於2013年開展「改善河道生物多樣性─復修水生生物生境試驗研究」，並與螢火蟲保育基金會合作，以粉嶺軍地河、元朗錦田河及打鼓嶺平原河部分河段為試點，進行河道生態修復。整項修復工程2016年9月完成。

渠務署工程師譚傑帆說，螢火蟲一向被視為未受污染水域的生物指標，牠們對水質要求極高，其存活反映河道四周的水質甚佳。

黃緣螢是水棲螢火蟲，對水溫十分敏感，是世界上非常稀有的品種。（發展局資料圖片）

軍地河螢火蟲增至50隻

譚傑帆指出，在修復工程前，軍地河河道水體缺乏流動，並直接暴露在陽光下，使水溫偏高，令水生生物或昆蟲難以棲息。不過，團隊重新堆砌河床石塊後，創造不同流速的水道，並種植合適的植物。完成修復工程後，軍地河螢火蟲的數目在12個月內，由原來的數隻增至約50隻，包括黃緣螢。

螢火蟲保育基金會主席麥肇峰指出，黃緣螢是水棲螢火蟲，對水溫十分敏感，是世界上非常稀有的品種。黃緣螢一度於香港消失逾一個世紀，近年才於大埔被重新發現。現時黃緣螢在港不多於300隻，軍地河獨有20多隻。