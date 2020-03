【新冠肺炎】44名確診者待入院　醫管局：大部份病人等一日才送院

近日有被通知確診的病人自行到急症室求醫,醫院管理局總行政經理何婉霞昨日(29日)曾指,衛生防護中心會安排救護車送院。不過,根據政府資料,昨日及前日的確診病人中,有44人仍然「待入院」。 醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞今日在記者會就事件致歉,又稱現時大部份病人需要等候約一天才能送院,又承認:「可能有部份病人需要再等耐啲。」她解釋,現時病床​「好爆」,故需要病人等候,期望日後情況可改善。

醫管局總行政經理(病人安全及風險管理)何婉霞說,現時大部份病人需要等候約一天才能送院。(資料圖片)

近日有部份確診病人需要等候一日半或更長時間,才有救護車將他們送院。被問及病人等候入院的平均或最長時間等,醫院管理局總行政經理何婉霞就情況致歉(we really feel very sorry about need to keep our confirmed case stay in home to wait for the isolation room)。

她說,現時大部份病人需要等候約一天(around a day),又說:「可能有部份病人可能需要再等耐啲。」她希望下周開放「二線隔離病房」後能改善有關情況。

病床​「好爆」需病人等候

何又指,雖然負壓病房的使用量為74%,但部份隔離病床來自兒科或深切治療部(ICU),ICU中設有負壓設施的病床共有66張,兒科則有122張,故供成人使用的內科隔離病床只得約800張。她說:「以我地依家嘅住院量,其實已經好爆,所以需要病人等。」