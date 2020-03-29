市建局研改善轄下安置大廈排氣管設計　避免污濁空氣吹向單位

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在港肆虐，早前有確診個案涉與廁所的排氣管有關。市建局行政總監韋志成今日（29日）發表網誌時指，市建局重新檢視轄下安置大廈項目的樓宇狀況及公用設施的維修保養，以探索設施能否與時並進，包括改善大廈天台的污水排氣管的設計等。

豉油街安置大廈（左）的翻新工程已經完成，除了全面維修和翻新建築結構，亦全面更換大廈喉管（右）。（市建局圖片）

重新檢視公用設施

韋志成說，因應疫情發展，市建局重新檢視轄下安置大廈項目的樓宇狀況及公用設施的維修保養，以探索有關大廈設施能否與時並進，例如改善大廈天台的污水排氣管的設計、避免污濁空氣吹向單位，以至探討將污水管所排出的空氣消毒淨化的可能性，期望減低病毒在高層單位傳播的風險。

全面更換豉油街安置大廈喉管

韋志成又說，市建局早前以4幢安置大廈項目作不同試點研究，以籌劃更全面的復修策略，其中3個已於去年年底完成工程，包括加裝監測設施運作的感應器，協助管理人員加強監測各層防火門、大廈水泵、水缸和電力裝置等的運作狀況。

而豉油街安置大廈除了全面維修和翻新建築結構，亦全面更換大廈喉管。

新更換的防火門設有感應器，一旦防火門未能關上，感應器便會將故障訊號傳送到中央屋宇裝備監測系統。（資料圖片）

協助40宗個案的樓宇工程招標

韋續指，在今年第一季，市建局已協助約40宗個案的樓宇工程招標，以聘請顧問或工程承辦商，涉及約4,000個單位。個案全部均已收到屋宇署和消防處發出強制驗樓令、維修令或消防安全指示等命令，當中包括涉及維修及更換失修破損的渠道喉管等工作。

市建局測試在大廈天台安裝紅外線熱像儀（左），檢測天面層的紅外線反射數據。右圖紅圈藍色範圍顯示錄得異常數據，代表有關位置出現裂縫引致滲水。（資料圖片）

就天面防水層進行研究

他又指，大廈天面滲水是常見的樓宇失修問題，由於天面長期受到太陽照射以及風雨侵蝕，導到表層瓦磚和石屎出現裂縫，當遇上大雨時，或會出現漏水或鋼筋銹蝕，需要進行大型天面重鋪工程以補救。

韋說，市建局現正針對天面防水層進行一項研究，安裝一組固定紅外線熱像儀，定期檢測天面層的紅外線反射數據，盡早修補。