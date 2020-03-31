零售銷貨額按年跌44%　珠寶業重創須停業　員工放無薪假

新形冠狀病毒肺炎疫情肆虐，各行各業重挫，本港2月零售業總銷貨價值錄得有記錄以來新低，按年下跌44%。其中珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物首當其衝，大跌58.6%。 步入零售寒冬，不少珠寶連鎖店包括周大福及謝瑞麟等更一度停業，或縮短營業時間，亦需開源節流，安排員工放取無薪假，更有集團執行董事帶頭減薪3成，以期減省成本，共渡時艱。

新冠肺炎下，珠寶等奢侈品生意低迷。（資料圖片）

疫情來襲，2月初社會近乎停頓，旅客銳減，珠寶零售業界叫苦連天。政府早前推出公布「防疫抗疫基金」，宣布推出56億元的「零售業資助計劃」，可惠及約7萬個零售商戶，第一期資助將於4月內發放。

不過，本身是周生生大中華營運總經理、九龍珠石玉器金銀首飾業商會理事長劉克斌早前指，8萬元的援助幫忙不大，但亦聊勝於無，因為行業自去年底已受社會事件影響，另珠寶業租金較高、存貨亦積壓資金，成本較其他行業高，未來會視乎2至5月份生意情况，再尋求支援。

工會：不少員工已被「開刀」

零售、商業及成衣業總工會總幹事張麗霞則指，金鋪、珠寶、名牌店是疫情下的重災區，她直言大部分僱員正放取無薪假。對於特首林鄭月娥早前呼籲僱主勿輕言裁員，她無奈嘆指「無用」，因不少員工已被「開刀」，「老實講已經裁咗，一個月咁高租金，唔會等你」。

周生生公布指，港澳區1月及2月同店銷售分別下跌45%及44%。（資料圖片）

周生生

周生生日前公布指，去年盈利下跌36%，跌至6.44億元；營業額則下跌6%，降至177.36億元，當中珠寶零售下跌5%，佔整體營業額92%。周生生表示，受疫情影響，內地及港澳區1月及2月同店銷售分別下跌45%及44%。港澳大部份分店需縮短營業時間，2月及3月租金則獲業主減租。

周生生亦指，已採取措施縮減開支，包括凍結人手、優化員工調配、延後新店開業及重訂投資性開支的緩急次序。

周大福執行董事早前宣布，2月至4月期間減薪3成，期望與員工共渡時艱。（資料圖片）

周大福

另一珠寶連鎖店龍頭周大福早前公布，截至今年2月底止，港澳地區零售值按年大跌60%，同店銷售亦跌59%。受疫情影響，集團上月曾稱，港澳有40多間分店暫停營業，其餘分店則縮短營業時間至晚上7時。

周大福強調，現階段沒有裁員計劃，會採取靈活彈性的部署，安排前線員工放6日年假，以及到其他分店工作，亦透過開拓線上銷售渠道，予員工透過平台向客人推銷商品，成功交易可賺取佣金，亦會彈性安排員工在家或辦公室工作，冀保障員工就業。另執行董事亦由2月至4月期間，減薪3成，與員工共渡時艱。

疫情下，六福集團需採取自然流失及無薪假休假等措施，以節省員工成本。（資料圖片）

六福集團

六福集團早前公布指，今年首2個月以來，與去年同期相比，整體同店銷售按年跌49.9%，其中港澳市場同店銷售按年跌52.8。集團表示，在疫情下已採取自然流失及無薪假休假等措施，以節省員工成本，同時積極與業主磋商減租。

謝瑞麟2月銷售額急挫88%，生意步入寒冬，分店一度需停業。（資料圖片）

謝瑞麟

謝瑞麟生意同樣大受打擊，集團更發出盈警，更指自新型冠狀病毒於1月起爆發，重創零售業，令已受持續的本地社會動盪及中美貿易摩擦升溫影響，而疲弱的香港及中國內地經濟雪上加霜，集團營業額持續下跌，更於2月錄得期內最疲弱的整體銷售，料按年下跌約88%。

業務發展及營運監控主管蘇景廉早前受訪時曾大嘆，「現時邊有人買珠寶。」今年初爆發新冠肺炎和去年下半年的社運，無疑是雪上加霜。他稱，公司的營運成本高昂，又流失自由行等的內地旅客消費，按此計算，每日門市營業虧損遠較關門為多，當中以租金、人工等成本開支佔最高比重。位於港澳地區逾30間分店，更一度停業，目前已陸續重開，僅餘4間分店仍有停業安排。蘇當時亦指，寫字樓全部員工、以及部分門市員工都要放無薪假。

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