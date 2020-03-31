2月零售業銷售貨值跌44%史上最大跌幅　珠寶鐘錶銷貨值急挫58.6%

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，政府今日（31日）公布本地零售數據連跌13個月，2月零售業總銷貨價值的臨時估計為227億元，較去年同月下跌44.0%，創本港史上最大單月跌幅。政府指數據反映疫情對旅遊、消費相關活動造成的沉重打擊。若今年首兩個月合計，零售業銷貨量按年亦大幅下跌33.9%。 按零售商分類，今年首兩個月合計的珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物銷貨值大減58.6%，另藥物及化妝品下跌42.7%、電器及其他未分類耐用消費品下跌25.1%。

本地零售數據連跌13個月，據政府最新統計，2月零售業總銷貨價值的臨時估計為227億元，較去年同月下跌44.0%。今年1月的零售業總銷貨價值的修訂估計較去年同月下跌21.5%。與去年同期比較，今年首兩個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌31.8%。

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將今年首兩個月合計的銷貨額與去年同期比較，按零售商主要類別銷貨價值跌幅百分比計，珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物下跌多達58.6；另服裝、鞋類、藥物及化妝品、百貨公司貨品均下跌逾4成。其他多個類別包括電器、汽車及汽車零件、中藥、眼鏡店均下跌逾兩成。

另一方面，也有行業生意逆市上升。今年首兩個月與去年同期比較，超級市場貨品的銷貨價值上升11.1%，而燃料銷貨價值上升6.5%。

截至今年2月底的三個月，與先前三個月比較，經季節性調整的零售業總銷貨價值的臨時估計下跌11.0%，而經季節性調整的零售業總銷貨數量的臨時估計則下跌11.7%。

零售業銷貨量為有紀錄以來最大單月跌幅

政府發言人表示，零售業銷貨量的按年跌幅在2月份急劇擴大，並為有紀錄以來的最大單月跌幅。這主要反映冠狀病毒病疫情對與旅遊及消費相關活動造成的沉重打擊，儘管農曆新年在不同時間出現也有一些影響。今年首兩個月合計，零售業銷貨量按年大幅下跌33.9%。

發言人進一步指出，新冠肺炎全球大流行令訪港旅遊業停頓，並嚴重削弱本地消費需求，零售業的業務環境短期內依然會極為嚴峻。政府會密切留意相關情況，以及其對整體經濟及就業市場的影響。