【新冠肺炎】2月零售額狂瀉44%　相機專家陳烘：生意少八成

新型冠狀病毒肺炎COVID-19疫情持續，據政府最新統計，2月零售業總銷貨值的臨時估計為227億元，按年跌44%。 記者今日（31日）到尖沙咀一帶視察，發現彌敦道至金馬倫道一帶有大量吉舖，而手錶及金飾店則仍然開門營業。經營二手相機舖的攝影專家陳烘表示，生意近月大減八成；有多間小食店已倒閉或艱難經營，有仍開業的檔主表示，每日賣少七斤魚蛋。

尖沙咀一帶湧現吉舖潮

記者今日到尖沙咀加連威老道、金馬倫道一帶視察，發現有大量空置的吉舖，平均每幾間店便出現一間吉鋪，空置率約三成，接近漆咸道南的一帶甚至有連續幾間吉舖情況。

彌敦道附近的柏麗大道亦有五間吉舖，整個尖沙咀人流稀疏。然而連鎖商店如售賣手錶或金飾，仍然有開門營業。

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陳烘指生意淒涼程度60年來首見

開業60年的二手相機店老闆陳烘表示，近月生意大減八成，「影響好大呀，做咗幾十年都冇試過！」他表示，以往主要做內地遊客及本地攝影發燒友的生意，但現在沒有遊客，港人亦沒心情購物，只看而不買，「就算佢哋唔叫減價，我都會自動減價，但佢哋都係話諗下啦就走咗。」

他續指，一部1,000多元的古董相機已減價至700元，而店員亦只剩下一名，若將來疫情好轉時，願意重新僱用他們。「頂得好淒涼，生意平衡唔到，而家係捱住先咁解。」

經營相機店60年的相機專家陳烘指近月生意大減，數十年都無試過。（歐嘉樂攝）

小食店店員：魚蛋由賣10斤變3斤

位於小巷的小食店店員李小姐透露，一直以來本地客人較多，遊客僅佔一成；疫情未發生前，每日有8,000元生意，最近大減至得3,000多元。受此影響，有兩名同事被迫辭職，每日上班的時間減少兩至三小時，而店舖的營業時間亦縮短兩小時。

她續以魚蛋為例，過往一日可賣10斤，現在大減至3斤。她續指附近已有多間小食店倒閉，「龍津執咗啦，華記就做埋今個月啦，好慘呀，你見企咁耐都冇人買嘢知咩事啦。」