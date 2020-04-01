政府刊憲規管美容院、按摩院惹關閉誤會　店主批混亂　店舖急落閘

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港累計確診個案突破700宗，日前更爆出卡拉OK感染群組。政府今日（31日）突然於下午3時刊憲，當中提及可要求美容院、卡拉OK等六項處所須關閉14日，不少店舖立即關門落閘。但政府至下午約六時再澄清，稱任何人進入美容院或按摩店前須先量體溫，在場所內亦要佩戴口罩。 下午約4時多，有不少美容店經營者均透過新聞獲知消息，批評政府推行過急，又擔心停業半個月構成租金壓力。有按摩店後來知悉可繼續營業後，批評消息混亂，｢傾掂先好公布啦！」

不少修甲店於政府刊憲後照常營業。（羅國輝攝）

公布新規定惹混亂 毋須關閉美容院

政府於下午3時許突然刊憲，當中加入可要求美容院、卡拉OK、按摩店、會址、夜總會及麻雀館關閉14日，並於下午3時生效。

不過，直至約下午6時，政府正式發新聞稿澄清，稱只關閉卡拉OK場所、麻將館、夜店或夜總會。至於美容院、會址及按摩院處所，客人進入前須先量度體溫，處所內亦要提供消毒潔手液，身處有關場所的人士亦須一直佩戴口罩。

不少修甲店於政府刊憲後照常營業。 （羅國輝攝）

於政府澄清前，在荃灣一個有多間美容店的商場，有經營者收看新聞才獲悉有關安排，並在場討論，不少人對於美容院定義範圍、實施時間感困惑，現場亦有不少店舖照常做生意。

認為政策太急

經營修甲店的阮小姐稱，透過新聞才獲悉須關閉14天，認為政策來得太急，「如果今日宣布，聽日實施我就接受到。」她稱幸好今日最後一個預約客人為下午5時半，趕得及於實施前關門，惟未來14日料須取消十多個預約客人，擔心構成租金壓力，希望業主可因應情況減租。

在旁修甲的客人Ann稱得知未來14日未能修甲後，立刻於下午6時前趕到店內，「14日唔整反甲都似！」她批評政府推行過急，認為應預留時間給店舖及客人作準備；她稱自己有購買美容套票，幸好店方容許延期使用。

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批評政策「唔清唔楚」

同樣經營修甲店的王小姐受訪時正閱讀相關的即時新聞，她斥政府推行政策「唔清唔楚」令她大失預算，「要逐個客打去取消。」她稱自疫情開始後生意已大跌六成，擔心停業後手停口停，將難負擔租金。她又批評政府無相關支援給予商户，坦言感徬徨。

Judy獲悉消息後立即關門。（羅國輝攝）

經營美容店的Judy認為政府應一早推行相關規例，料未來14日要取消約20個客人預約，認為可接受，「命仔緊要啲。」不過她同樣認為政府可以更早公布。

記者曾以顧客身份致電連鎖美容店，員工稱仍有待公司通知有關安排，若於14日內有預約可安排改期。至於套票方面，因未有使用期限故不受影響。

洪生批評政府措施混亂。（黃偉倫攝）

按摩店店主：政府消息不流通

記者大約4時半訪問經營泰式按摩店的洪先生，當時尚未知道按摩院毋須關閉。他表示，雖然認同需要關閉按摩店，始終涉及近距離接觸，惟政府決定過急，｢正常今日講，最快都聽日先閂。｣他又稱，從朋友口中方得知措施，只好通知員工暫停營業，認為政府消息不流通。

到大約6時，政府再宣布按摩院只要符合一定條件，包括提供消毒潔手液、為客人量體温等，就可繼續營業。洪先生知悉後，批評消息混亂，「傾掂先好公布啦！」他表示，其店已符合政府的營業要求，而且亦會每次消毒客人用過的毛巾、床單，即時替換。但他指，受疫情影響生意已大跌一半，希望政府可資助一半租金，並為員工補貼八成薪金。