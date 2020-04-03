【新冠肺炎】調查：近半學生網上學習時感眼睛不適　有人眼睛發炎

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，不少學童停課不停學，在家中透過網上學習。有調查顯示，近半學生使用電子產品網上學習時，曾出現眼乾或其他眼睛不適，當中約一成人曾感到眼痛；個別受訪者亦表示，曾經眼睛發炎，或有眼睛漸漸變得模糊的情況。 有醫生建議，學生於電子學習期間，應多眨眼睛以增加淚水分泌，並保持眼睛與平板電腦屏幕之間的適當距離多於40厘米。

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奧比斯以網上問卷調查形式，在3月完成「電子學習與眼睛健康調查」，收集了427份有效問卷，受訪者包括212名小學生、121名中學生、31名大學生及63名幼稚園學生或他們的家長。

調查發現，86.4%受訪者指，學生於停課期間，因網上學習而增加每日使用電子產品的時間。另外，49.7%受訪者指，在使用電子產品時曾感到眼睛不舒服，曾感到眼乾的有40.9%；感到眼痛有10.7%；曾經流眼水的則有8.6%。奧比斯指，個別受訪者表示，眼睛曾經發炎，或出現變得模糊的情況。

近四成學生使用電子產品未有保持至少40厘米距離

奧比斯指，學生的護眼意識相對薄弱，調查顯示，近四成受訪者在使用電子產品時，屏幕與眼睛的距離少於40厘米；超過七成受訪者指，使用電子產品時沒有每20分鐘休息至少20秒。不過調查亦發現，幼稚園學生的家長護眼意識相對高，有50.8%指，孩子在使用電子產品時，每20分鐘休息至少20秒。

幼稚園三年級的曾郁琳（左）及兩歲半的妹妹曾郁華（右）每次使用電子產品時，都會配戴防藍光眼鏡保護眼睛。（奧比斯提供）

奧比斯義務眼科醫生李琬微指，預防學生加深近視的最有用方法，是保持眼睛與屏幕之間的適當距離，以及限制使用電子產品的時間。（奧比斯提供） 奧比斯義務眼科醫生李琬微表示，預防學生加深近視的最佳方法，是保持眼睛與屏幕之間的適當距離，以及限制使用電子產品的時間。她續指，如使用平板電腦，眼睛與屏幕之間應多於40厘米；如使用電腦，由於其屏幕較大，則應該多於70厘米。 李琬微提醒家長及學生，在使用20分鐘電子產品後，便應望向20呎距離以外，至少20秒，避免加深近視或增加其他眼疾風險。她又稱，如要長期時間使用電子產品，應注意多眨動眼睛，以增加淚水分泌和讓淚水均勻覆蓋眼睛表面，有需要時可滴沒有防腐劑的人工淚液滋潤眼睛。

對於有家長為孩子購買藍光眼鏡、電子產品的屏幕濾光膜，李琬微表示，兩者均沒有科學證據證明可減慢小朋友的近視加深，不過如產品可減弱光線，可增加眼睛舒適感。至於「藍光丸」等補充劑，她表示不及維持均衡飲食重要。