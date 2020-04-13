口罩肺炎│基層巴裔居民毛巾掩口鼻上班　獲贈口罩終可安心

從事物流業的巴基斯坦裔居民Khan每月七成收入用於租金，在新冠肺炎疫情下，口罩雖已由天價回落，但早前仍動輒逾200元一盒，對低收入的Khan實難負擔，因此妻子及孩子都留家，由他放工買餸回家，他更因家裡口罩不足，有時只能用毛巾遮蓋口鼻外出上班。 早前華懋集團特別捐贈20萬個口罩予有需要人士，Khan是受惠者之一。「我不用再包毛巾（代替口罩）外出，可以安心了。」

疫情爆發初期，市民搶購口罩，不止一罩難求，原本一盒不到50元的口罩，飇升至天價的千元一盒，基層家庭無法負擔。隨着入口口罩增加及疫情減緩，加上有本地廠商生產口罩，售價近期逐漸回落，仍不少仍要200元一盒。

太太與一對年幼孩子減外出節省口罩

居港多年的巴基斯坦裔Khan從事物流業，妻子則主要在家照顧兩名分別只有幾歲及數月大的孩子。他任職的公司業務近月大跌，他一旦失業，恐會手停口停，加上不會讀寫中文，再找到收入相若的工作不易。由於太太完全不懂中文及廣東話，未能第一時間知道那裡有免費口罩派發，也負擔不起動輒200多元一盒的口罩，只好終日與孩子留家，也不出外買餸，因此外出一次，便需使用至少三個口罩，買餸唯靠Khan放工時代勞。

Khan亦因家裡口罩不足，有時只能用毛巾遮蓋口鼻外出上班。

↓↓4月12日藥房口罩售價↓↓

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華懋集團早前捐贈20萬個口罩予有需要人士，當中包括少數族裔，Khan是受惠者之一：「第一次收到捐贈口罩，我不用再包毛巾（代替口罩）外出，可以安心了。」

服務少數族裔的志願機構同理心慈善基金創辦人白俊達表示，現時居港少數族裔超過30萬人，他們很多都是土生土長，同為香港人，期望有其他機構如華懋一樣為他們伸出援手，助他們渡過困境。華懋集團表示，他們會繼續密切留意疫情發展，關顧員工和巿民的需求。