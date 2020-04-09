逃犯條例｜泛民斥警執法不公衍「私了」　鄧炳強︰你「心理偏睇」

去年6月爆發反修例示威，出現多次警民衝突。保安局局長李家超及警務處處長鄧炳強今日（9日）出席立法會特別財務委員會回應議員提問，與泛民派火花四起，面對多名議員引述不同事例，指有相片、影片為證，質疑警方執法不公，包括一名文憑試考生因無故被警棍襲擊，致有後遺症要放棄應考，李家超指有關事例為「自稱發生」，鄧炳強指出只是「一格片段」。 其中就民主黨立法會議員尹兆堅，引述弗洛伊德曾著《日常生活的精神病理學》一書，質疑警隊容許不同執法標準，直言「私了係警隊縱容出嚟！」在鄧炳強領導之下「真心話係，唔會不偏不倚？」鄧炳強即反擊「你就係『心理偏睇』啊！」

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尹兆堅引弗洛伊德稱警心底話「唔會不偏不倚」

民主黨立法會議員尹兆堅發言表示跟進警隊管理層表現及薪酬，引述弗洛伊德曾著《日常生活的精神病理學》一書，人會「鬼拍後尾枕」講出心底話，受處長啟發決定問「不偏不倚」，指出示威期間多次出現親政府人士襲擊反修例示威者，甚至動用刀、棍等施襲，卻反獲警隊護送離開，「有片、有相、有真相。」並指出例如於8月11日有「福建幫」攻擊港台記者，惟警方最終卻指未能調查，直言「私了係警隊縱容出嚟！」、「私了係你哋發明！」質疑是否容許不同執法標準，「喺你領導之下，真心話係，唔會不偏不倚？」

鄧炳強駁斥尹有心理問題︰「心理偏睇」

鄧炳強回應即形容「可能尹議員都有你頭先所講嘅自己講嘅一啲心理問題，你就係『心理偏睇』啊！」未有直接回答尹的問題，反提出示威者亦有其他暴力行為如掟磚，並稱警方執法是不偏不倚，「唔理咩背景，犯法我就拉。」並以7.21事件為例，指拘捕了37名白衣人、檢控7人，並續指「有啲黑衣人攞水喉射人。」

林卓廷不滿鄧稱7.21開水喉市民變有份襲擊

及後民主黨林卓廷質詢時追問7.21事件，指出當時有兩名警員掉頭走，被打市民要用水喉「自衞」，但反被指有份襲擊，斥是「顛倒黑白是非」、「二次傷害受害人」，惟李家超以林卓廷正涉及一宗相關民事訴訟，涉「法律程序」故拒回應。

葉建源︰單靠武器解決不到問題

另外，教育界立法會議員葉建源關注警方增購武器開支，認為「單係靠武器解決不到問題」，提到去年9月7日在大埔墟火車站，一名17歲學生無故被至少7名警員用毆打頭部及手，「留底一灘血」，現後遺症包括無法集中精神，要放棄文憑試休養，「我哋嘅學生咁樣畀你哋打，我哋嘅老師畀你哋打爆眼，呢啲點樣可能令大家唔憤怒呢，如果有任何一個警察遭到咁樣嘅對待，你作為警務處長會唔會同樣感到憤怒呢？」質問鄧炳強有無曾就此道歉過、慰問過、賠償及追究涉事警員，「咁樣嘅封法只會令問題愈嚟愈壞。」

李家超︰自稱發生的事 應向投訴警察課投訴

李家超搶先回應，形容其事例為「佢自稱發生嘅事」，引起會議廳內泛民嘩然，葉建源多番提出要求由鄧炳強回應，李家超續說，不少人於大氣電波指控警隊，但其實應向投訴警察課投訴，如果只是指控卻不提供證據就是不實、不公平，並指「警隊被抹黑」。鄧炳強則稱，「我哋睇嘢唔好只係睇一格片段，究竟之前發生咩事都非常重要。」又指，「青年人犯法呢，我覺得佢哋都係受害人嚟。」不點名指出有人鼓勵年青人犯法。

何俊賢︰有人專門搽止暈膏去扮血

民建聯漁農界立法會議員何俊賢在發言時稱，警隊在民調中得0分，是因為「假新聞」、「假消息」令市民有研判偏差，並回應葉建源提到的事件，「成身都係血啊，警察使用過度武力，但同時我咃都見到事件裡面，有啲人係專門同某啲傷者搽止暈膏去扮血、製作血腥場面，呢啲同樣都係誘導市民去相信假消息。」現場出現嘩然聲，何俊賢續指，他不能夠判斷某一件事件是真是假，所以政府及警隊須多作澄清。

最後發言的民主黨涂謹申則指出，現時社會有大分裂，以往出席官員答問題都起碼用一個「大度」，因為權在政府，「最後社會政治局面是要由政府，起碼有個重要角色去帶領解決。」即使有議員不客氣，但就李家超及鄧炳強的今日的答覆，質疑「係有助多啲市民去理解政府、支持政府…抑或係睇咗電視會更加激氣，就算你所講有咩本土分裂、恐怖主義，係會有更多市民去同情佢哋啊？抑或係同情你呢？」李家超回應指，絕對支持大家理性討論，但重申政府要為好多「單方面不實」事件澄清，反對違法行為。