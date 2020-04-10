日增16宗均尋獲源頭仍憂有隱形患者　二人完成檢疫後自行檢測確診

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今日（10日）新增16宗確診個案，其中15人有外遊史，一人的密切接觸者曾到訪爆發疫症的酒吧All Night Long，全部個案均已尋獲源頭，但衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君認為，不能憑單日數字定論疫情已受控，亦不等同社區內沒有這些源頭不明或輕症的患者，需時再觀察，並視乎本港的監察系統是否有效找出社區中輕微病徵的患者。 兩名新確診患者在完成14日家居檢疫後自行前往化驗，結果呈陽性，張竹君稱兩人是因擔憂而自行做檢測，但她指14日潛伏期「係一個保險」，有個別例子多於14日，但比例相當低。

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一確診者女友曾去All Night Long 女友待檢測

率先在武漢爆發的新型肺炎蔓延至全球，本港的疫情亦未有平息，今日新增16宗個案當中，15人有外遊史，餘下無外遊的1人是第976號、28歲男患者，是一名技工，張竹君透露他的行蹤雖無高危因素，但追查後發現其女朋友於3月18日及20日到過爆發疫情的尖沙咀All Night Long，女友於3月25日曾不適，張竹君指兩人屬密切接觸，懷疑男病人或被女友傳染，或屬酒吧群組的第二代傳播，目前女友已接受病毒檢測並等候結果。

不過張竹君認為，單日沒有源頭不明的確診個案，不等同社區內沒有這些個案，需視乎監察系統是否夠敏感，有幾多人在社區接受病毒檢測，並找出社區內的輕症者。她強調暫未能斷言趨勢已回落及成功控制疫情爆發，提醒市民在復活節期間應繼續減少外出，保持社交距離。

張竹君（左）提醒市民假期應繼續減少外出，保持社交距離。（羅君豪攝） 兩患者完成14日隔離後 自行做病毒檢測確診 第977及978號患者分別於3月23日及3月19日從歐洲返港，完成14日家居檢疫後再隔數天才確診。張竹君透露，第977號、32歲男病人曾在外地感不適，自覺已康復，返港後家居檢疫時亦不覺得有問題，他與第978號、51歲男病人均是完成家居檢疫後，自己擔心染病，自行取樣本瓶及找私家化驗所檢測。 張竹君相信兩人均屬輸入個案，之前有病或未完全康復，但不確定病毒是否具傳播性。她其後補充指，大部份確診患者的潛伏期為一星期至10日，「14日係一個保險」，有個別病人較長，但比例很小，只得百分之一甚至千分之一。 本港較早前亦有一名36歲女患者潛伏期長達21日，女病人的父親先確診，女病人完成檢疫中心14日隔離期之後，返家7日才確診。

何婉霞透露首次有確診患者需接駁人工心肺機。（羅君豪攝） 75歲危殆女病人需接駁人工肺 全港首宗 醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞透露，目前有15名確診病人情況危殆，包括情況轉危殆的第854號病人、46歲警長，及第956號病人、28歲男病人。此外，第595號、75歲女病人今日需接駁人工心肺機（ECMO），是本港首位需用ECMO的新型肺炎患者，她在東區醫院留醫。 何婉霞指，女病人已在深切治療部留醫一段時間，之前需用呼吸機，病人今日情況轉差，醫生決定以ECMO協助治療。何續指，本港患者需入住深切治療部人數約25人，比率約2%左右，較海外地區相對低，醫管局有約廿多部ECMO，相信足以應付需求。 最新的個人防護裝備存貨數字方面，外科口罩有2,500萬個，N95有210萬個，保護衣約290萬件，面罩有370萬個，預計夠用兩個月。

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