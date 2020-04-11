健身中心被勒令關閉　業界轟資助不足　逾千教練不屬體會未能受惠

新冠肺炎疫情持續下，政府在3月28日推「關門令」，要求健身中心等場所休業14日，並將措施延長至4月23日。健身業界今日（11日）批評，他們在停業下得到的津貼較其他毋須停業行業得到的8至20萬元少，認為津貼的比例不足。另逾千名的教練因不屬體會未能獲得津貼。他們反對政府強制要求健身中心停業，促請政府按中心規模將津貼提升至20至60萬元。

健身業回應第二輪抗疫基金措施，批評10萬元津貼不足，以及遺漏大批自由身教練。（黃寶瑩攝）

健身中心不論大小劃一資助10萬

第二輪「防疫抗疫基金」雖然向體育總會或機構下的註冊教練提過一次7500元補助金；健身中心營運者可獲一筆過10萬元津貼。不過，健身業界今日（11日）回應措施，批評津貼不足也無法照顧一班國際註冊等教練，他們因為自由身工作者無法納入「保就業」計劃，至少1000人受影響。

停業逾一個月 資助不夠交租

記者會召集人、泰拳健身中心負責人柯尊鼎擔心，疫情下健身中心有可能停業超過一個月，質疑政府的津貼標準，「飲食業可以繼續做生意，你畀佢哋8至20萬元，我哋停業先10萬元？」有個別較大的健身中心，單計租金每月已要13萬元，「教練畀7500元，租都交唔起。」若情況持續，至年中或會有1500間健身中心倒閉。

記者會召集人、泰拳健身中心負責人柯尊鼎擔心，疫情下健身中心有可能停業超過一個月。（黃寶瑩攝）

業界轟體會註冊制度不透明 多數教練不能受惠

業界又批評，政府一刀切要求他們停業，未有與商討對策。有出席人士斥：「最初有幾單涉及連鎖健身中心就要求停業，但我哋營運模式完全唔同。」他們認為，健身中心可以按比例提供每學員5平方米的空間，增加大家之間的社交距離。

業界同時指出，體會的註冊制度不透明，大部分教練只能在其他機構註冊卻未能受惠。香港業餘拳擊運動員、2018年度香港拳擊 64公斤級冠軍袁文俊（Day Yuen）也在會上坦言「我係拳擊總會計過一年做教練，現在我仲係咪都唔知。」

運動員袁文俊曾為港取得金牌，但現時也是拳擊總會的教練，無法取得7500元補貼金。（黃寶瑩攝）

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

健身中心定義不清

Day直言，停業影響不少運動員生計，「有好多係做助教，根本唔會有時間去考體會教練，現在無收入又無練習」，擔心最終會重創本港拳擊業的運動發展。

東區區議員李予信也是一名習武者，他質疑政府的在599F9條例下「健身中心」的定義，「拉筋、跳舞都停業，衞生署都清楚邊啲應該納入場所，要尋求法律意見」，但上述的行業卻得不到任何津貼。

健身業界促請，政府可以按中心規模將津貼提升至20至60萬元、擴大對不少機構註冊教練的資助範圍，以及設立失業援助金。