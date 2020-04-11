新冠肺炎│半山億元豪宅花園台再有人確診　一確診者由秘魯返港

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港今天單日新增11宗確診個案，累計個案增至1000宗確診及1宗疑似。 今天新增的個案中，兩人由日本返港，一人由秘魯返港，但並非早前秘魯包機返港者。另一名32歲女患者是外傭，她住在億元豪宅舊山頂道8A號花園台3座，此前有另一外地返港患者也居於花園台，但住在1座。 衞生署晚上也公布，下星期一（4月13日）起進一步要求所有由美國和歐洲其他地區抵港航班、沒有出現病徵的人士，必須在亞博留下深喉唾液樣本，並在場等候結果，陰性才可回家檢疫。

▼疫下復活節 區區人如潮湧▼

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衞生署衞生防護中心公布，截至今日（11日）下午4時，中心正調查11宗確診個案，至今本港個案累計1,001宗（包括1,000宗確診個案和一宗疑似個案）。

花園台確診女居民於英國曾發燒

新增的個案中，第999宗個案為一名26歲女子，她在上月五（10日）從秘魯抵港。早前65名港人乘包機從秘魯回港，4月5日抵港，因此並非同機乘客。

第993宗為一名32歲外傭，家住億元豪宅舊山頂道8A號花園台3座，她在2月1日至4月7日與僱主曾到英國，3月28日起發燒，即返港前已發病。早前花園台也有另一名確診者，患者是一名60歲男子（第812宗個案），該男子曾到美國，他回港後住在花園台1座。

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↓↓近14日曾有確診者居住過的大廈名單↓↓

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青年英國回港剛過14天才發病

另外，一名27歲男患者住在元朗洪水橋田心村，他在3月13至24日曾到英國，根據衞生署公布的資料，他在4月7日曾到天水圍嘉湖新北江商場，4月8日曾到元朗百宜樓和安寧大廈。他在4月7日才開始流鼻水，距離他從英國回港日子剛過14天。

周一起美國歐洲返港需待檢測結才可回家

衞生署自4月9日起要求所有由英國抵港航班、沒有出現病徵的人士必須在衞生署設於亞洲國際博覽館的臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在場等候結果，署方指有關安排實施暢順。

而經評估本港確診個案中的輸入個案，大多曾到英國、繼而為美國及歐洲國家，署方將於下星期一（4月13日）起進一步要求所有由美國和歐洲其他地區抵港航班、沒有出現病徵的人士必須在臨時樣本採集中心收集深喉唾液樣本，並在場等候結果。

↓↓近14日有確診者所到之處↓↓

亞博爆棚下仍先回家等候結果

如當天來自上述地區的航班乘客超出中心的可容上限，有關旅客將獲准在採集樣本後返回家居或指定地點接受強制檢疫。被問到可容上限是多少時，衞生署回覆指，當局會按來港航班的乘客需要，調整臨時樣本採集中心內的位置安排，一般而言，臨時樣本採集中心日間共可容納約400名有關人士。



有關人士的檢測結果若呈陽性，署方會盡快安排他們入院接受治療。與他們同行的密切接觸者亦會獲安排到指定檢疫中心接受強制檢疫。其餘檢測結果為陰性的人士，他們可返回家居或到指定地點繼續完成14天強制檢疫。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

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摩洛哥抵港居民亞博無再做檢測

另外，衞生防護中心早前公布，由摩洛哥返港的港人會安排在亞博做病毒測試，陰性才可回家。但當局今天晚上回覆傳媒查詢時則指，由於這批港人在抵達廣州時已即時由內地當局取樣進行病毒測試，而且當他們於抵達亞洲國際博覽館時，衞生署獲內地當局通知，所有在下機時採集的樣本測試結果均為陰性，因此這批人士毋需於同一天內再次進行相同測試。該批回港人士已獲安排於4月15日在其處所隔離期間進行深喉唾液病毒測試。

↓↓外遊回港確診者所乘搭交通班次↓↓

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愉景灣婚禮群組兩母女康復出院

至於今天有27人出院，當中包括出席愉景灣婚禮的29歲女子（第237宗個案），而疑被她傳染的20個月大女兒（第303宗個案）亦同日出院；37歲凱莉山學校男職員（第286宗個案）亦已出院；「食環埃及旅行團」的59歲男團友（第120宗個案）也出院。