復活節│新冠肺炎確診人數減少　市民趁假期到户外放風

新型冠狀病毒肺炎疫情持續擴散，政府早前公佈「限聚令」，禁止在公眾地方有四人以上聚集。不過，近日疫情開始緩和，不少市民趁復活節假期四出活動。今日（12日）天晴和暖，在將軍澳單車館公園，有一家大小和外傭前來放風，有的更搭起帳篷。有市民相信公園範圍空曠，只要保持一定社交距離便不會有事。

在將軍澳單車館公園，有一家大小和外傭前來放風。（黃舒慧攝）

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將軍澳居民：會保持距離 不戴口罩也沒問題

住在將軍澳的梁先生帶同小朋友到公園玩數字球。他說小朋友已經有一段時間沒出門，看到今日天氣好，於是就帶小朋友出來活動一下，他認為可能因為是假期，感覺上公園比平時多人。梁先生和孩子在玩遊戲時都沒戴上口罩，梁小朋友指玩遊戲時會喘氣，再戴口罩會「透唔到氣」。梁先生認為公園空曠，即使人流較多，但只要和其他人保持社交距離，不戴口罩也沒有問題，不過回家途中就會戴上。

同樣帶了小孩出來放風的亦有陳先生一家，他們稱每天都帶僅三個月大的寶寶出來曬太陽。被問到初生寶寶沒有任何防護措施，加上抵抗力相對較弱，擔不擔心被傳染，陳先生表示，他們不會去其他地方，放完風就馬上回家。陳太補充，他們在公園坐的位置相對偏僻，相信可以遠離人群聚集。

住在將軍澳的梁先生帶同小朋友到公園玩數字球。（黃舒慧攝）

外傭指僱主容許外出 三人「小圈子」友聚

另外，今日適逢周日，不少外傭都在公園休憩，有的更在野餐。Kristianti Dewi指，僱主容許她外出，但曾提醒她要小心，例如不要經常去人多的地方。Kristianti指，她的其他外傭朋友都在將軍澳，今日只有三人出來野餐，她形容「只是一個很小的圈子」，她亦有戴口罩，只有吃東西時才除下。早前有人給了她一張限聚令的單張，令她得悉有得關規定，笑指「我們只有三個人，沒有違反規定」。