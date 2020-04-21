鍾楚紅批「明日大嶼」有違天意　環團憂疫後「報復式消費」

「地球先生病咗喇，佢會唔會好返呢」——28年前環保廣告《地球先生的故事》，指人類造成的污染及垃圾問題，令地球生病，片尾字幕「這個故事未完成，結局由你決定」惹人反思。明日（22日）是世界地球日50周年，地球先生有否康復？ 環團綠惜地球早前廣發「英雄帖」，邀請多個界別人士為全球及香港生態健康評分，發現平均分只有3.6分及4.3分（10分為滿分），兩者均「肥佬」不合格。影星鍾楚紅亦指大白象工程大肆破壞現有自然環境，「明日大嶼」一類的工程有違天意。 環團綠惜地球環境倡議總監朱漢強嘆言，「我哋有好多法規，相對比敗壞生態系統速度，遠遠追不上」，擔心疫情過後湧現「報復式消費」加速破壞。

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綠惜地球早前邀請61位來自不同界別代表，包括環境局局長黃錦星、前天文台台長林超英、中華電力總裁蔣東強等官員、學者、商界、環團及傳媒等代表為地球及香港整體生態健康評分，前者逾九成人給不合格（則5分或以下），更有人給0分，平均僅3.6分；後者則有逾七成人給不合格，最低及最高分分別為1分及9分。

對於人類為地球生態健康的貢獻，最多人答案是參與制定國際環保條約，但約每五人就有一人認為，過去50年來人類對全球生態系統壓根兒「沒有貢獻」，有人更認為「做的都是補鑊，談不上貢獻」、「縱使制立了條約，也不是貢獻，只是減少破壞而已」。至於人類對地球生態的破壞，最多人提到人類導致全球氣候變化，背後肇因包括盲目追求增長、消費主義、對地球資源進行史無前例的掠奪和摧殘等。

此外，綠惜地球早前亦發起公眾投票，逾1,200人為地球做「體檢」，約98%選擇「直頭病重啦」及「應該就麻麻地喇」。

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鍾楚紅：大白象工程破壞環境 令香港獨特面貌消失

向來關注環保議題的影星鍾楚紅接受綠惜地球訪問說，地球生態健康偏低分，情況雖未至於明天就是世界末日，「唔擔心自己，但好擔心下一代及下幾代，預計會有更多人需要離開自己的家園，遷移去其他較安全的地方」。至於本港情況，她認為「如果香港唔再推『有違天意』的大工程，好似『明日大嶼』，善用現有資源建設，香港仍是安全」。她補充指，大白象工程大肆破壞現有自然環境，會令香港獨特面貌消失。

鍾楚紅認為「如果香港唔再推『有違天意』的大工程，好似『明日大嶼』，善用現有資源建設，香港仍是安全」。圖為機場三跑填海情況。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

鍾楚紅認為，過度砍伐樹木、使用太多一次性即棄用品，加速地球負擔及污染，故會盡量節約能源、扭轉速食文化及支持環保企業，同時希望政府加強環保政策，包括鼓勵綠色工業、可再生能源、回收減廢等，強調政府政策對培養市民的環保文化非常重要。

朱漢強表示，即使有補救措施，但無法壓抑人類貪婪，「我哋有好多法規，相對比敗壞生態系統速度，遠遠追不上」。（勞敏儀攝）

環團憂疫情後湧現「報復式消費」

綠惜地球環境倡議總監朱漢強認為，香港是國際城市，而非發展中地區，產業以服務業為主，較少工業污染，加上基本法則及硬件齊全，評分高於全球屬理所當然。他指，即使有補救措施，但無法壓抑人類貪婪，「我哋有好多法規，相對比敗壞生態系統速度，遠遠追不上」，認為未來情況並不樂觀，甚至悲觀。他認為，本港環保政策屬「補鑊式」，強調民間力量有限，政府政策才是關鍵。

疫情下市民難以外遊，也增加外賣次數，朱漢強擔憂市民日漸依賴外賣平台，或加速即棄文化；疫情過後湧現「報復式消費、旅遊」，但反省生活模式及地球健康並不深刻。綠惜地球總幹事劉祉鋒補充指，疫情後不少大國會積極谷消費，放棄可持續發展，只會加速破壞。

受疫情影響，不少市民減少堂食，改為外賣，隨之增加一次性餐具消耗。（資料圖片 / 羅君豪攝）