新冠肺炎｜中招46歲男警長由嚴重轉穩定　確診女警朋友今日出院

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港至今仍有8名確診患者情況仍然危殆，4人情況嚴重。而第854宗個案，即46歲男警長的病情，已由嚴重轉為穩定，該名男警長早前一度情況危殆，須入住深切治療部6日，期間要插喉。 而過去24小時再多28名確診患者出院，包括第855宗個案、36歲女患者，該名女病人是22歲確診女警的朋友，兩人曾於食肆內碰面並在無戴口罩的情況下交談，女警早前已出院。

醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻（李澤彤攝） 本港至今（22日）累計錄1034宗確診及疑似新型肺炎個案，醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻透露，目前有8名確診患者情況危殆，4人情況嚴重，其中第854宗個案、46歲確診男警長情況由嚴重轉為穩定。 男警長隸屬西九龍總區機動部隊，3月31日曾參與太子站「8.31七個月」的人群管制行動，翌日發病，至4月1日確診。男警長留院期間肺部衰竭，於4月9日情況轉為危殆，入住深切治療部並需插喉。病人4月15日轉為嚴重，今日情況轉為穩定。 該名警長與第663宗個案患者、31歲男警員，曾共用石硤尾警署同一樓層的洗手間，31歲男警仍於明愛醫院留醫。

八人情況危殆： 第461,595,665,698,713,833,857,956宗 四人情況嚴重： 第338,417,840,879宗 新增28 名確診病人康復出院： 第165,231,321,333,366,458,499, 527,565,625,635,678,690,733, 737,744,782,827,855,889,892, 909,961,980,983,991,1003,1018宗

增28患者出院 累計678人康復

過去24小時再多28名確診患者出院，至今累計有677名確診患者及1宗疑似個案患者康復。

最新出院的病人包括第855宗個案、36歲女患者，她是第428宗、22歲確診女警的朋友，女警亦已於昨日（21日）出院。據衞生防護中心早前公布，兩人於一間餐廳用膳期間碰面，無戴口罩的情況下傾談約20分鐘，疑第855宗個案因此受感染。

該名女警曾被醫管局點名提到，於明愛醫院求診期間被發現拒戴口罩，其後有兩名曾為女警抽血的抽血員被列作緊密接觸者需接受檢疫，其中一人出現病徵需入院，兩人其後檢測結果對病毒呈陰性。

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