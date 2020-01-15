Tesco香草醬可能含致敏花生　食安中心促業界停售　敏感人士勿食

食物環境衞生署食物安全中心今日（15日）表示，Tesco瓶裝意式香草醬可能含有可引致過敏的花生，但未有在食物標籤上標明。中心呼籲對花生敏感的人士不要食用有關產品，業界亦應立即停止使用或出售有關產品。

食安中心透過食物事故監測系統，得悉英國、愛爾蘭及新加坡有關當局發出通告，指數款Tesco的香草醬產品因可能含有花生但未有在食物標籤上標明而正在當地回收。

食安中心得悉事件後，隨即聯絡本地主要入口商和零售商跟進。初步調查發現進口商「華潤萬家（香港）有限公司」曾進口部分上述涉事批次受影響產品，並在旗下零售點出售。該進口商較早前收到供應商通知後已將受影響批次產品停售及下架，並按中心指示展開回收。

（Tesco官網圖片） 產品詳情如下：



產品名稱：Tesco Green Pesto

品牌：Tesco

產地：意大利

包裝：每瓶一百九十克

此日期前最佳：所有二○二二年十一月一日或以前的批次

食安中心呼籲對花生敏感的人士不要食用

食安中心發言人指，花生是致敏物的一種，對此敏感的人士進食後，可能出現嘔吐、腹瀉、哮喘、濕疹等，嚴重的甚至可引起過敏性休克。他並呼籲對花生敏感的人士不要食用有關產品。如食用上述產品後感到不適，應盡快求醫。

根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》（第132W章）規定，在本港出售的預先包裝食物應在配料表上詳列食物的配料。違反上述規例，一經定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月。中心會知會業界、繼續跟進事件和採取適當跟進行動。調查仍然繼續。