浸大推網上平台輔導18至70歲受抑鬱影響人士　提供400名額

不少人受到抑鬱情緒困擾，卻欠缺動力求醫。香港浸會大學日前展開一個「認知行為治療」網上計劃，服務對象為18至70歲、受抑鬱情緒影響的人士，透過8星期混合服務模式，費用全免，名額為400個。 負責計劃的浸大社會工作系副教授潘佳雁表示，計劃的示範影片均取材自本地個案，且題材多元化，相信可幫助到不同年齡層人士；亦有精神健康綜合社區中心督導主任認為，現時情緒受困人數眾多，現行服務難以應付，網上學習模式亦是一出路。

負責計劃的浸大社會工作系副教授潘佳雁表示，計劃的示範影片均取材自本地個案。（浸大提供）

潘佳雁表示，計劃由2019年展開，今年正式投入服務。她指，根據去年的最新數據，香港有逾68萬抑鬱症患者，但精神科醫生、心理學家數目遠不足以應付。她說，在過去十年，已有研究顯示網上認知行為治療的成效，與傳統面談治療的成效相若，惟在香港類似計劃仍是寥寥可數。



浸大推出的計劃採用混合服務模式，包括為期八星期、每周一節的線上單元，並會安排兩次面談和兩次電話跟進，評估進展。其後參加者亦須完成網上評估，以檢視服務成效。她特別強調，計劃以瑞典一個計劃作藍本，再因應香港情況調整，五段個案示範影片戀愛篇、失業篇、教養篇、婚姻篇、退休篇，均取材自本地個案。

計劃於兩年年始申請、設計 服務未包括社會運動及新冠肺炎疫情



由於服務對象由18歲至70歲，潘佳雁指參加者可按自己年紀、需要去選擇素材。由於計劃由兩年前開始申請、設計，故未有包括近期發生的社會運動、新型肺炎疫情，但她表示若使用者有相關方面困擾，可透過傾談「去講返自己問題」。團隊表示，雖然場景有限，但技巧通用，加上部分受抑鬱情緒影的人欠主動求醫動力，相信網上平台有助他們紓發情緒。

浸大推出名為「勇破抑鬱谷」的認知行為治療網上計劃。（浸大提供）

明愛全樂軒督導主任阮振峰說，近期中心亦接獲不少求助，坦言在疫情中問題相當多元，如家人關係、就業問題、甚至部分人對於覆診亦感到受壓「去醫院會唔會受感染？」他指，受困情緒人數眾多，現行服務難以應付，但認為網上是一個出路，相信學習模式幫到更多人。

團隊表示，研究團隊現正招募400名18至70歲、受抑鬱情緒影響的人士參與計劃，並於明年為約200名本地精神健康服務專業人士，登記和參加費用全免，詳情可瀏覽明日（28日）開通的網頁https://cando.hkbu.edu.hk。團隊又指，目前已收到約百個查詢，料五至六月可以開展第一批輔導。