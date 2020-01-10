醫學期刊《刺針》：過去十年間增59萬港人疑患抑鬱　半數涉反修例

反修例風波席捲全港，不少港人精神健康備受影響。國際醫學權威期刊《刺針》（The Lancet）今日（10日）刊登文章，對比2014年佔領運動前後，研究港人在持續社會動蕩下的精神健康。 研究發現，患有疑似抑鬱症（probable major depression）的人數比例，為2014年「佔領運動」前的一般社會狀況的五倍。而出現創傷後壓力症（PTSD）症狀的人數比例，亦由2015年3月，即「佔領運動」完結後估算的5%，上升約六倍，至去年9月至11月的近32%。研究人員估算，對公營醫療系統所提供的精神健康服務需求或出現約12%增長。

反修例運動由盛夏持續至嚴冬。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

+ 5 + 4 + 3

《刺針》發表的一項長達十年的觀察性研究，香港大學研究人員把兩次（2009年3月至2011年4月、2011年8月至2014年3月）針對逾1.8萬名隨機抽樣的香港市民進行的基線調查，與另外兩個階段數據比較，包括2014年佔領運動進行期間及之後對1,213 至1,715名成人進行五次調查，以及2019年社會動盪出現的6月至8月及9月至11月兩段時間內，對1,600 至1,736名成人進行調查。

研究人員通過問卷評估疑似抑鬱症和懷疑創傷後壓力症（suspected PTSD），其中包括曾經直接暴露於創傷性事件，如目擊發放催淚彈或目擊肢體暴力情況等）的患病率、以及出現抑鬱症和創傷後壓力症症狀的人數比例的變化。

不少反修例遊行有數以十萬計港人參與，控訴對政府的不滿。（資料圖片 / 盧翊銘攝）

每5個成年港人 有1個患疑似抑鬱症或懷疑創傷後壓力症

研究發現，去年自出現社會動蕩期間，接受調查的 18歲或以上香港居民當中，每五人就有一人 (22%)患有疑似抑鬱症或懷疑創傷後壓力症，估計去年有多達約11％的成年人口患有疑似抑鬱症，而2009年至2014年「佔領運動」前的基線水平為約2%，2017年為6.5%。與十年前相比，現時患有疑似抑鬱症的成年人口，相當於增加59萬人，估計當中有30萬人增幅，或與去年社會動盪有關。

對比「佔領運動」發生一年後（則2015年11月），研究發現約2％成人出現創傷後壓力症症狀，這人數比例對比去年9月至11月的調查，上升至近32％，相當於增加190萬名有創傷後壓力症症狀的成人。研究人員估計，在去年社會動盪期間，懷疑創傷後壓力症的患病率約13%，即相當於約81萬名成人有懷疑創傷後壓力症。研究顯示，每天使用社交媒體兩小時或以上來關注社會政治新聞和事件的成人，或有較高風險患上疑似抑鬱症或懷疑創傷後壓力症。

示威持續超過半年，眾多衝突埸面令人難以忘懷。（資料圖片／余俊亮攝）

學者倡增加精神健康及社會支援服務供應

但研究發現，只有少於半數受影響人士表示會尋求專業協助，其餘人士較傾向自我管理、尋求家人或朋友的幫助，或擔心隱私問題。研究人員估算， 去年社會動盪，有額外14萬名成人需要尋求支援抑鬱症的門診服務，以及約36萬名成人會尋求與創傷後壓力症相關的支援。

港大醫學院院長梁卓偉教授指出，香港顯然缺乏足夠資源去面對額外的精神健康服務需求，香港的人均精神科醫生比例只有英國的約一半，而此前公營醫療門診服務的平均輪候時間最長達64周，故有需要增加精神健康及社會支援服務的供應，讓有需要病人可獲高質素服務。