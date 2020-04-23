限聚令｜健身室停業至少42日　拳館教練或放棄20年心血灰心移民

政府延長「限聚令」至5月7日，期間11個場所需繼續關閉，當中健身中心需停業至少42日，惟第二輪防疫抗疫基金只為健身中心提供一次性10萬元資助。停業令延長令業界雪上加霜，有業界批評政府把關不力而令業界承受惡果，事前毫無諮詢，也不了解業內狀況。有業界表示難得找到自己的生存空間，卻被政府一下子打沉，意氣欄柵之餘更考慮結業離場移民離開香港，放棄20年打拼的心血。

政府延長「限聚令」至5月7日，期間11個場所需繼續關閉，當中健身中心需停業至少42日。（資料圖片 / 張浩維攝）

業界轟不論大小劃一補貼 斥馬逢國不知業界規模

第二輪防疫抗疫基金向每名在體育總會註冊的教練發放7,500元補助、健身中心營運者有一筆過10萬元現金津貼。健身中心、拳館、瑜珈中心及舞蹈教室業界人士今（23日）開記者會，有多名業界批評政府封關不力，卻要業界承擔惡果；又指即使健身會籍及課堂是預繳式消費，惟停業期間需一併延長有關會籍及課堂，故同樣是零收入，批評補貼連一個月租金也不夠支付，也未知申請詳情。

重新開門日子一再延遲，健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎表示考慮結業，指出其經營的RMG泰拳健體中心面積約4,500呎，僱用12名員工，當中10人屬自僱人士，月租13萬元，補貼不足以支付租金，但行業卻開始萎縮，「市場已被政府出手打到快無了」，連一個與政府對話機會也沒有。體育、演藝、文化及出版界立法會議員馬逢國早前說「唔係抗疫，我都唔清楚業界原來有咁多人」，柯尊鼎說「我們業界真的好多人，多過你想像的10倍」，直言泰拳也多次為港奪金，絕非毫無貢獻。

業界又認為，食肆更高危，但做足保護措施後仍可營業，希望健身室要求學員戴口罩後，可以重開。

健身搏擊運動業界大聯盟召集人柯尊鼎指，自疫情開始經營已感困難，平均一個月虧損15至20萬元。（勞敏儀攝） 從天台做到千呎拳館 柯尊鼎心灰意冷考慮移民 入行20年，柯尊鼎說自疫情開始經營已感困難，平均一個月虧損15至20萬元，「好灰」！他續指，聽到政府第二次延長14日停業令，心情開始忐忑，即使從新開業，也要支付人工，心中盤算還有多少學生可維持經營？直至第三次延長，開始考慮放棄多年心血，「極度難受，每晚難以入睡」，他說「這是我人生唯一的興趣，難得找到自己的生存空間，行內有少少成績，拳館由最初在天台，慢慢擴大至數百呎（拳館），最後逾千呎」。 在公屋長大的他，由積蓄只有兩萬元至有數百萬元開一間拳館，一切來之不易，但他嘆言在人生最高點跌下來，不是因經營不善，而是政府把關不力，令疫情蔓延，在困難時候他也到處撲防疫物資派發，最終政府卻把他逼至牆角。據他了解，疫情開始有約30 間泰拳健體中心結業，佔泰拳業約一成。他指，若最終無法經營下去，只能忍痛離場，計劃六月移民至台灣，希望去一個有制度地方。

健身中心、拳館、瑜珈中心及舞蹈教室業界人士今（23日）開記者會，有多名業界批評政府封關不力，卻要業界承擔惡果。（勞敏儀攝）

謝小姐擔心即使日後重開場地，也會如酒吧業般朝夕令改。（勞敏儀攝）

瑜伽導師覓戶外地一對一上堂

全職瑜珈及拳擊導師謝小姐入行逾20年，她表示，辛苦考取不同導師牌照，停業令令一切停擺；因工作室及拳館開設在工廈，未知能否領取10萬元補貼，問及體育總會也不知申請情況，無奈說「我們不是少數，一直在默默耕耘，努力在自己圈子打拼」，在疫下卻苦無支援，「政府說要培育運動員，但教練也快要死，如何培育？」

受停業影響，謝小姐改變運作模式，化身「外賣仔」到方便學生的海濱長廊等地方上一對一私人教練課程，有時需自備啞鈴上堂，「一星期上到三堂已偷笑」，但對比疫情前團體健身課堂一周已有約30堂，收入大不如前，擔心即使日後重開場地，也會如酒吧業般朝夕令改。

▼第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

東區區議員李予信表示，政府無法掌握行內運作模式，也不向業界諮詢，質疑為何不能如美容按摩業般按場地規模發放津貼。立法會議員陳淑莊也補充，健身中心行內種類包羅萬有，包括武術、拳擊、瑜珈等，單靠一筆過10萬元難以支援業界。

業界建議，應以中心規模、租金或營業額比例作出相應合理補貼，可參照餐飲業界安排，按處所的面積大小提供28萬至220萬元補貼，並代支付受影響員工或自僱人士8成薪金。

健身中心、拳館、瑜珈中心及舞蹈教室業界人士召開記者會。（勞敏儀攝）

▼限聚令升級延長▼