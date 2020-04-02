新冠肺炎｜黃竹坑F45健身室老闆確診　三健身教練已送檢疫中心

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，本港確診個案持續上升。昨日（1日）確診的第719宗個案曾有到訪黃竹坑F45健身室，今日該健身室的老闆（第801宗個案）亦確診，他的太太是719號個案的健身教練。 F45健身室昨日在Facebook上發布貼文，指3月30日晚已知悉有會員確診，健身室有3名教練曾與早前確診的會員屬於密切接觸者，需要進入檢疫中心隔離14日，並接受病毒測試。

F45昨日發布FB貼文，指得悉有會員確診的事情，並且已經按要求隔離了3民教練。（網上截圖）

F45健身室昨日在Facebook發布貼文，指男性會員確診，他曾在上周五（27日）及周六到訪F45位於黃竹坑的健身室，有3名健身教練曾和確診的會員共同上課，被列為緊密接觸者，需要入住檢疫中心14日，並進行病毒測試。

F45已經聯絡參與私人課程的會員，告知有會員確診的消息，F45早前已經採取措施，減少健身課的規模、並要求所有人保持距離等等，因此沒有其他會員需要被強制隔離。

今早再有消息指，健身室50歲無外遊史的老闆也初步確診，他出現發燒、咳嗽等病徵，據了解，老闆的太太曾經與第719宗確診個案接觸，現正於隔離營並出現發燒症狀。

4月2日，張竹君見記者。（余俊亮攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（2日）於記者會中表示，第801宗個案的妻子，是曾到過健身中心第719宗的健身教練。第801宗個案於3月31日開始發燒，他習慣周一到該健身中心，但到訪時間與第719宗有否重疊則要再調查。

張竹君認為第801宗個案有機會是從環境中感染，而第719宗的健身教練、即第801宗個案的妻子，現時仍在檢疫中心，尚未確診。

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