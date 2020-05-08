新冠肺炎│工聯會開辦網上課程助失業人士　導遊趁機學英文增值

新冠肺炎疫情持續數月，旅遊業大受打擊，本港不少導遊都因此開工不足。雖然政府曾委託僱員再培訓局以「特別．愛增值」計劃舉辦不同課程讓失業人士增值轉型，但受疫情影響部份課程亦停頓。 工聯會早前開展網上課程以幫助打工仔，有導遊透過參加在培訓局開辦的網上英文訓練基礎證書課程，不僅在課堂上增強了自己的英文能力，亦領取到培訓津貼；工聯會促請僱員再培訓局重啟「特別．愛增值」計劃，讓失業的「打工仔」可以在疫情期間增值自己，同時亦冀將5月25日開始可以取得最高5,800元的培訓津貼，追溯至2019年12月4日。

導遊陳先生過往專門接待內地的旅行團，疫情期間沒有遊客，便選讀英語訓練（初階）基礎證書。他指，疫情爆發後，導遊的收入幾乎為零，唯有藉這段時間學習一下過往並不擅長的英文，讓未來的發展有了更多可能。

他說，網上授課的方式令他滿意，不僅能夠節省來回車費，亦能夠領取培訓津貼，都可以幫補一下自己，而且上堂模式亦非常自由，他經常一個人到公園拿着手機聽課。

黃女士亦選讀了同一門課程，她已經從事導遊35年，主要接待東南亞的旅遊團。自以為英文水平不差，但修讀課程後才知道自己的英文充滿了「港式語法」，經過老師指正後才明白多年來都用錯。最初接觸網上授課，她一開始都掙扎了很久，擔心跟不上技術，有時也會遇到網絡斷線的情況，「每堂課我都會提早10分鐘開ZOOM，確保無問題。」

香港專業導遊總工會主席余莉華表示，經過社會運動及疫情，香港不少導遊都處境艱難。工聯會職業再訓練中心副總幹事黃智美指，促使開辦網絡課程是為了失業的工友可以「有尊嚴地收津貼」，並且可以提升自己。工聯會也花費了不少人力物力，確保教學可以順利進行。

工聯會職業訓練及促進就業委員會主任陳鄧源，指現時開設英文初階、高階課程、區塊連知識及應用證書網上課程，上課效果都不錯，會繼續申請開設更多，並建議再培訓局在疫情後或延續這種上課方式。